Швидкі мариновані помідори — закуска, яку готують за лічені хвилини, а вже за добу подають до столу.

Швидкі мариновані закуски — це ідея, яка рятує, коли хочеться смачного до м'яса чи гарніру без довгого стояння біля плити. Цей рецепт швидких маринованих помідорів із зеленню та часником якраз такий: готується швидко, а результат зникає зі столу першим.

Що потрібно для закуски

Для найкращого результату обирайте пружні, м'ясисті помідори сорту «сливка» — вони добре тримають форму й ідеально підходять для фарширування.

помідори «сливка» — 2 кг;

свіжа петрушка — 1 великий пучок;

свіжий кріп — 1 великий пучок;

часник — 7–8 зубчиків.

Для маринаду (розрахунок на 1,5 л води):

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 6 ст. л.;

оцет 9% — 5 ст. л.;

спеції за смаком: чорний перець горошком, духмяний перець, лавровий лист.

Як приготувати швидкі мариновані помідори

Спершу підготуйте начинку. Зелень ретельно промийте, просушіть, дрібно наріжте кріп і петрушку. Часник пропустіть через прес або дуже дрібно посічіть ножем і змішайте все в зручній мисці.

Помідори помийте. На кожному зробіть глибокий надріз навхрест або розріжте вздовж навпіл, але не до кінця, щоб плід відкривався, як книжка. Обережно розкрийте кожен помідор, щедро наповніть його сумішшю із зелені та часнику й щільно складіть у глибоку каструлю, контейнер або чисті банки.

Для маринаду налийте 1,5 л води, додайте сіль, цукор і спеції, доведіть до кипіння та проваріть 1–2 хвилини, щоб кристали повністю розчинилися. Зніміть з вогню й одразу влийте оцет.

Гарячим, але не вируючим маринадом залийте фаршировані помідори так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Залиште заготовку при кімнатній температурі до повного охолодження, а потім приберіть у холодильник.

Уже за добу закуска готова. Вона чудово доповнить м'ясні страви й гарніри або стане самостійним хітом вашого застілля.



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