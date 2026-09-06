Быстрые маринованные помидоры — закуска, которую готовят за считаные минуты, а уже через сутки подают к столу.

Быстрые маринованные закуски — идея, которая выручает, когда хочется вкусного к мясу или гарниру без долгого стояния у плиты. Этот рецепт быстрых маринованных помидоров с зеленью и чесноком именно такой: готовится быстро, а результат исчезает со стола первым.

Что понадобится для закуски

Для лучшего результата выбирайте упругие, мясистые помидоры сорта «сливка» — они хорошо держат форму и идеально подходят для фарширования.

помидоры «сливка» — 2 кг;

свежая петрушка — 1 большой пучок;

свежий укроп — 1 большой пучок;

чеснок — 7–8 зубчиков.

Для маринада (расчет на 1,5 л воды):

соль — 3 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.;

уксус 9% — 5 ст. л.;

специи по вкусу: черный перец горошком, душистый перец, лавровый лист.

Как приготовить быстрые маринованные помидоры

Сначала подготовьте начинку. Зелень тщательно промойте, просушите, мелко нарежьте укроп и петрушку. Чеснок пропустите через пресс или очень мелко порубите ножом и смешайте все в удобной миске.

Помидоры помойте. На каждом сделайте глубокий надрез крест-накрест или разрежьте вдоль пополам, но не до конца, чтобы плод открывался, как книжка. Аккуратно раскройте каждый помидор, щедро наполните его смесью зелени с чесноком и плотно уложите в глубокую кастрюлю, контейнер или чистые банки.

Для маринада налейте 1,5 л воды, добавьте соль, сахар и специи, доведите до кипения и проварите 1–2 минуты, чтобы кристаллы полностью растворились. Снимите с огня и сразу влейте уксус.

Горячим, но не кипящим маринадом залейте фаршированные помидоры так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Оставьте заготовку при комнатной температуре до полного остывания, а затем уберите в холодильник.

Уже через сутки закуска готова. Она отлично дополнит мясные блюда и гарниры или станет самостоятельным хитом вашего застолья.

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