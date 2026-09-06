Блины на молоке — классическая тонкая выпечка на завтрак, которую легко приготовить заранее и подать с ароматной сырной начинкой и изюмом.

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Блины на молоке — это классическая тонкая выпечка, которую в украинских семьях готовят на завтрак или для гостей. Этот рецепт особенно удобен тем, что тесто смешивается за несколько минут в блендере, а сами блины можно начинить нежной сырной начинкой с изюмом и хранить в холодильнике почти неделю, обжаривая перед подачей.

Ингредиенты для блинов на молоке

вода тепловатая — 120 мл

молоко — 240 мл

яйца крупные — 4 шт.

масло сливочное растопленное — 4 ст. л. (примерно 60 г), плюс еще немного для смазывания сковороды

мука пшеничная — примерно 150 г (1 стакан)

сахар — 2 ст. л.

соль — щепотка

Для начинки:

сыр сливочный (типа филадельфия) — примерно 225 г, комнатной температуры

творог мелкозернистый — примерно 450 г

сахар — примерно 65 г (1/3 стакана)

изюм — примерно 110 г (3/4 стакана)

сахарная пудра — для подачи, по желанию

Как приготовить блины на молоке: пошагово

Все ингредиенты для теста — воду, молоко, яйца, растопленное масло и муку — положите в блендер в указанном порядке и взбейте до однородности.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне, растопите небольшой кусочек масла. Влейте около 2-3 столовых ложек теста (30-45 мл) и сразу покрутите сковороду, чтобы тесто равномерно растеклось тонким слоем по дну.

Когда низ блина станет чуть золотистым (это занимает около минуты или меньше), переверните его острой лопаткой на другую сторону и обжарьте до такого же золотистого цвета. Готовый блин выложите на доску.

Повторите с оставшимся тестом. Горячие блины не складывайте друг на друга стопкой — подождите, пока они станут теплыми или комнатной температуры, и только тогда складывайте.

Для начинки промойте творог холодной водой в сите и хорошо дайте стечь лишней влаге. Толкушкой разотрите сливочный сыр, творог и сахар до кремовой однородной массы — творог может остаться немного комковатым, это нормально.

На каждый блин нанесите около 2 столовых ложек начинки, распределите лопаткой, посыпьте примерно 15 изюминками, сверните в рулет и разрежьте пополам.

Блины, которые не подаете сразу, уберите в холодильник — там они хранятся почти неделю.

Перед подачей растопите в сковороде около столовой ложки масла и обжарьте свернутые блины на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки — это занимает совсем немного времени, поэтому следите, чтобы не подгорели.

Готовые блины на молоке посыпьте сахарной пудрой по желанию и подавайте со сметаной или джемом. Такой рецепт удобно готовить заранее: начиненные блины отлично хранятся в холодильнике и остаются вкусными даже на второй-третий день.

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