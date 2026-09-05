Правительство запускает новую программу: часть внутренне перемещенных лиц сможет бесплатно временно поселиться в частных домах в селах, которые громады выкупят в коммунальный фонд за государственную субвенцию.

Бесплатное жилье для переселенцев появится и в сельской местности — правительство запускает новую программу, по которой внутренне перемещенные лица смогут временно поселиться в частных домах в селах. О старте инициативы сообщила заместительница министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко в своем Telegram-канале, пишет Blik.

Главное условие — дома не будут передавать в собственность. Переселенцы, в частности военные и их семьи, потерявшие жилье из-за войны, получат лишь право бесплатного временного проживания на установленный срок.

Подход к каждой семье будет персональным. Специалисты будут подбирать жилье с учетом состава семьи, ее обстоятельств и конкретных жилищных потребностей, чтобы предложить реально пригодный, а не случайный вариант.

Как будут пополнять коммунальный фонд

Механизм программы предусматривает, что территориальные громады будут покупать в селах дома, готовые к заселению. Приобретение будет финансироваться за счет государственной субвенции, а после оформления недвижимость перейдет в коммунальную собственность соответствующей громады.

После приобретения специалисты будут оценивать техническое состояние домов и их пригодность для проживания. Параллельно будут учитывать индивидуальные обстоятельства каждой семьи ВПЛ, чтобы подобрать оптимальные условия для временного расселения.

Кто формирует списки участников

Сейчас областные военные администрации активно ищут потенциальных участников программы и формируют соответствующие списки. К работе подключились Советы внутренне перемещенных лиц и партнерские организации, которые помогают определять наиболее нуждающиеся семьи.

Как попасть в программу

Чтобы претендовать на временное жилье, переселенцам стоит обратиться в местный Совет внутренне перемещенных лиц, областную военную администрацию или в громаду по месту фактического проживания. Именно эти структуры формируют списки и передают их для отбора участников.

Важно помнить: собственниками жилья переселенцы не станут — речь идет лишь о бесплатном временном пользовании на установленный срок.

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