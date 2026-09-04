Блины на молоке с мясо-грибной начинкой — это сытное блюдо, которое превращает привычный десертный рецепт в полноценный обед или ужин, а секрет сочной начинки скрывается в способе её измельчения.

Рецепт нежных блинов с мясной начинкой мы уже публиковали — а этот вариант блинов на молоке предлагает ещё более сочную начинку из мяса, грибов и яиц, пропущенную через мясорубку для идеальной текстуры.

Блины на молоке — одно из самых популярных блюд украинской кухни: тонкое эластичное тесто, которое легко готовится из простых продуктов, есть в каждом холодильнике. Этот рецепт немного сложнее классического сладкого варианта, потому что начинку нужно отдельно обжарить и измельчить, но результат — сытные рулетики с мясо-грибной начинкой — точно стоит потраченного времени. По словам автора рецепта, в детстве она выбирала именно этот вариант чаще, чем сладкие блины с сыром.

Ингредиенты для блинов на молоке

Для теста:

вода тёплая — 120 мл

молоко — 240 мл

яйца крупные — 4 шт.

масло сливочное растопленное — примерно 60 г (плюс немного для жарки)

мука пшеничная — приблизительно 130 г, то есть 1 стакан (можно заменить половину муки на цельнозерновую)

соль — щепотка, примерно 1/4 чайной ложки

Для начинки:

свинина фарш — 450-550 г

шампиньоны нарезанные — 350-450 г

лук — 1 средняя головка, мелко нарезанная

яйца отварные — 3 шт.

соль и чёрный перец молотый — по вкусу (ориентировочно по 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки перца на каждый этап обжаривания)

майонез — 1 столовая ложка (или 1 столовая ложка воды)

Для подачи: примерно 1 столовая ложка сливочного масла и сметана.

Как приготовить блины на молоке: пошагово

Сначала отварите яйца в небольшой кастрюле до полной готовности, охладите в холодной воде и очистите от скорлупы.

Обжарьте свинину с 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки перца на среднем-высоком огне до лёгкого подрумянивания и полной готовности. Масло не нужно. Переложите мясо в большую миску.

На той же сковороде обжарьте грибы с луком, добавив ещё 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки перца. Добавьте к миске с мясом.

Разрежьте отварные яйца пополам и добавьте в миску с начинкой — так их легче пропустить через мясорубку.

Пропустите все ингредиенты начинки через мясорубку со средней насадкой или измельчите в мощном кухонном комбайне. Главное — не превратить массу в пасту, она должна остаться немного зернистой.

Влейте столовую ложку майонеза или воды и перемешайте — это сделает начинку более пластичной и удобной для распределения по блинам.

Для теста сложите в блендер в указанном порядке: тёплую воду, молоко, яйца, растопленное масло и муку. Взбейте до однородности без комочков.

Разогрейте каплю масла на среднем огне в двух сковородах с антипригарным покрытием (две сковороды ускорят процесс). Вылейте порцию теста, которая покроет почти половину дна сковороды, и сразу наклоните и покрутите сковороду, чтобы тонкий слой растёкся по всей поверхности. Мелкие пробелы можно долить тестом.

Когда низ блина слегка подрумянится, осторожно поднимите край острой лопаткой и переверните. Дождитесь золотистого цвета с другой стороны и выложите блин на доску. Повторите с остальным тестом, подмазывая сковороду каплей масла при необходимости. Горячие блины на молоке не складывайте друг на друга — дайте им немного остыть.

На каждый блин положите тонкий слой начинки, сверните рулетом и по желанию разрежьте пополам. Те блины, которые не будете подавать сразу, можно хранить в холодильнике — они не теряют вкуса почти неделю.

Перед подачей разогрейте около столовой ложки масла на сковороде и обжарьте начинённые блины на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон — это занимает всего несколько минут, главное не дать им подгореть.

Подавайте блины на молоке горячими, обязательно со сметаной — она отлично дополняет насыщенную мясную начинку. Начинку можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до суток, а уже готовые рулетики удобно держать в морозильной камере, если хотите растянуть угощение на несколько дней.

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