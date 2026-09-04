Государственная налоговая служба объяснила, при каких условиях поврежденное войной жилье могут освободить от налога на недвижимость: ключевую роль играют категория повреждения и запись в государственном Реестре.

Налог на недвижимость для поврежденного жилья в Украине не исчезает автоматически после обстрела или ракетной атаки. Чтобы не платить за разрушенное или поврежденное имущество, владелец должен подтвердить степень разрушений, возможность дальнейшей эксплуатации здания и наличие соответствующей записи в государственном Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

О правилах рассказала Государственная налоговая служба Украины. Освобождение касается только той недвижимости, которая из-за полученных повреждений нуждается в капитальном ремонте, реконструкции или реставрации. Льготный период в таких случаях привязан не к дате самой атаки, а к моменту официальной фиксации повреждения.

40%, 80% или полная потеря: категория имеет значение

Для определения состояния недвижимости законодательство предусматривает три категории. Первая — это объекты с уровнем повреждения до 40%, которые можно восстановить текущим ремонтом. Вторая — повреждения примерно от 41% до 80%, когда здание уже нуждается в капитальном ремонте или реконструкции. Третья — от 81% до 100%, и такой объект признают непригодным для использования, а его восстановление предусматривает демонтаж или ликвидацию.

Именно объекты II и III категорий могут стать основанием для налоговой льготы — но только при условии, что сведения о них есть в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Для II категории дополнительно требуют официального приостановления эксплуатации недвижимости на период восстановления.

Незначительные повреждения — отдельная ситуация

Если после боевых действий жилье осталось пригодным для проживания и для его восстановления достаточно текущего ремонта, автоматического освобождения от налога нет. В таком случае решение принимает местная власть: сельские, поселковые и городские советы, а также военные администрации могут уменьшить ставку налога или полностью освободить владельца от уплаты.

Как оформить освобождение от налога

Ключевое условие — официальная фиксация повреждения. Для этого нужно подать информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе, в частности через приложение «Дія», ЦНАП или нотариуса, чтобы сведения внесли в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Как только соответствующие данные появляются в Реестре, налог не начисляется с первого числа месяца, в котором зафиксировано повреждение. Поэтому владельцу важно сохранить документы о дате фиксации и категории объекта — именно эта совокупность обстоятельств определяет, будет ли налог отменен, уменьшен или продолжит начисляться.

Льгота не является бессрочной: после того, как поврежденный объект отремонтирован, восстановлен и снова разрешена его эксплуатация, налоговое обязательство возобновляется со следующего месяца. Ранее Кабинет министров выделил 5,14 млрд грн на жилищные компенсации для людей, чьи дома уничтожила российская агрессия, — деньги пойдут на ускорение выплат по сертификатам программы «єВідновлення».

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