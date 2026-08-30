За прострочення сплати податку на нерухомість власникам загрожує штраф — він може сягнути 50% від суми боргу. У Державній податковій службі нагадали, скільки часу дається на розрахунок без фінансових санкцій.

Нерухомість в Україні зобов'язує власників сплачувати податки вчасно — на це звертають увагу в Державній податковій службі. Нараховану суму потрібно перерахувати протягом 60 календарних днів після отримання податкового повідомлення-рішення. Як повідомляє Finance.ua, розмір відповідальності за прострочення залежить від тривалості затримки.

Якщо платіж прострочений до 30 календарних днів включно, власнику нараховують 5% від суми податкового боргу. Коли затримка перевищує 30 днів, сума санкції зростає вже до 10% від несплаченої суми. Такі самі розміри у 2026 році наводить Державна податкова служба.

Суттєво суворіша відповідальність передбачена, якщо податкова встановить умисне невиконання обов'язку зі сплати податку. У такому випадку донарахування може становити 25% від несплаченої або несвоєчасно сплаченої суми. Ознаками умисності податківці можуть вважати систематичне ігнорування повідомлень-рішень, приховування об'єктів оподаткування або навмисне заниження площі нерухомості в декларації. Рішення про наявність умислу ухвалюється на підставі аналізу всіх обставин справи, а не лише факту прострочення.

Якщо ж порушення повторюється протягом 1095 календарних днів або призводить до прострочення платежу більш ніж на 90 днів, штраф може зрости до 50% від суми податкового зобов'язання. Під повторним порушенням розуміють ситуацію, коли платник податків, якому вже донараховували штраф за несплату, знову допускає прострочення в межах трирічного періоду. Окремою підставою для 50-відсоткового штрафу є прострочення більш ніж на 90 календарних днів — у такому разі санкція застосовується незалежно від того, чи є це першим порушенням.

Коли до санкцій додається пеня

Після 90 календарних днів прострочення до фінансових санкцій може додатися пеня, яку нараховують за кожен день затримки платежу. На це також звертає увагу ДПС у роз'ясненнях щодо сплати податку на нерухомість у 2026 році. Наприклад, якщо сума податкового боргу становить 10 000 грн, а прострочення триває 100 днів, пеня може додати до загальної суми понад 500 грн — і ця сума зростатиме щодня, доки борг не буде погашено. Розрахунок пені здійснюється за формулою: 120% облікової ставки НБУ, поділеної на кількість днів у році, помноженої на суму боргу та кількість днів прострочення.

Важливо розуміти: і санкції, і пеня нараховуються понад основну суму податкового боргу, тож загальна сума до сплати зростає доволі швидко. Саме тому податківці радять не відкладати платіж на останні дні 60-денного строку.

Як уникнути додаткових витрат

Щоб не переплачувати, власникам нерухомості варто регулярно перевіряти податкові повідомлення-рішення та дотримуватися 60-денного строку для сплати нарахованої суми. Найзручніше стежити за нарахуваннями в електронному кабінеті платника на сайті ДПС або в застосунку «Дія», куди надходять відповідні повідомлення. У електронному кабінеті можна перевірити не лише нараховані суми, а й історію платежів, дати отримання повідомлень-рішень та стан розрахунків із бюджетом. Доступ до кабінету здійснюється за кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або через BankID, а повідомлення про нові нарахування надходять туди автоматично — важливо перевіряти їх не рідше одного разу на місяць.

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