Тиждень з 31 серпня по 6 вересня обіцяє Козерогам випробування на витримку, але й приємні моменти наприкінці. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок або вівторок, перед Козерогами постане важливе рішення. Не варто намагатися впоратися самотужки — варто прислухатися до порад друзів і колег, яких ви свідомо оточили розумними, компетентними людьми. Їхній досвід і погляд збоку допоможуть обрати правильний напрямок. У середу чи четвер деякі завдання можуть здаватися нездійсненними, проєкти забуксують, плани доведеться коригувати. Але це відчуття оманливе: якщо не здаватися емоційно заздалегідь і довести справу до кінця, результат виявиться цілком досяжним. Головне — не опускати руки на середині шляху.

Стосунки

У робочих і особистих стосунках цього тижня Козерогам варто розділяти емоції та завдання. Спроба змішати особисті переживання з діловими питаннями в середині тижня може лише заплутати ситуацію. Тримайте почуття під контролем, коли обговорюєте плани з партнером, родиною чи колегами — це допоможе уникнути непорозумінь. Друзі, навпаки, стануть надійною опорою: саме до них варто звертатися за порадою у складних питаннях понеділка-вівторка. Довірливе спілкування з близькими людьми зараз важливіше, ніж намагання все вирішити самостійно.

Здоров'я та енергія

Емоційне напруження середини тижня може позначитися на самопочутті, тож варто подбати про повноцінний відпочинок і не перевантажувати себе зайвими справами у середу та четвер. Прогулянки, спокійний сон і розмови з друзями допоможуть відновити рівновагу. Наприкінці тижня енергія піде на підйом — тіло й настрій відгукнуться на позитивні події п'ятниці й суботи, тож можна дозволити собі трохи більше активності та приємних занять.

Найкращі дні тижня

П'ятниця і субота стануть справді чудовими днями — саме зараз варто планувати важливі зустрічі, приємні справи чи довгоочікуваний відпочинок. У неділю Козероги з захопленням говоритимуть про майбутнє: ідеї та плани, що з'являться цього дня, варто занотувати — вони можуть стати основою для наступних кроків.