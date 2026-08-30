Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 31 серпня по 6 вересня показує поступове охолодження: максимум +28° очікується на початку тижня, а опади прогнозують чотири дні.

Новий прогноз погоди для Київської області показує, що тепла хвиля змінюється прохолодою вже на початку вересня. За даними Українського гідрометцентру, з 31 серпня по 6 вересня денні температури триматимуться в межах від +22° до +28°, а вночі опускатимуться до +14°...+18°. Опади синоптики прогнозують чотири дні, тож мешканцям регіону варто заздалегідь подбати про парасольку.

Найтеплішим днем тижня стане понеділок, 31 серпня, коли повітря прогріється до +28° вдень, а вночі стовпчики термометрів покажуть близько +17°. У вівторок, 1 вересня, температура втримається на тій самій позначці +28° удень і +18° уночі. Обидва дні небо залишатиметься малохмарним, однак синоптики не виключають короткочасних опадів.

У середу, 2 вересня, повітря прогріється лише до +24°, а вночі похолодає до +16°. Небо буде хмарним з проясненнями, і цього дня опадів не прогнозують. У четвер, 3 вересня, стане ще прохолодніше: +22° вдень і +15° вночі, а синоптики знову попереджають про можливий дощ.

У п’ятницю, 4 вересня, температура триматиметься на рівні +22° вдень і +14° вночі, і цей день теж може принести опади. У суботу, 5 вересня, повітря прогріється до +23°, вночі — до +15°, а небо буде хмарним з проясненнями без дощу. Неділя, 6 вересня, завершить тиждень температурою +22° вдень і +16° вночі з малохмарним небом і без опадів.

Перепад температур за тиждень становитиме 6°: від найтепліших +28° у понеділок до найпрохолодніших +22° у четвер. Дощові дні, за прогнозом синоптиків, припадуть на понеділок, вівторок, четвер і п’ятницю. На вихідні опади мають припинитися, тож субота й неділя підійдуть для прогулянок.

У спекотні дні на початку тижня варто пити більше води, переносити активні справи на ранок або вечір і захищати шкіру від сонця. У дощові дні — понеділок, вівторок, четвер і п’ятницю — не зайвим буде взяти парасольку та обережніше кермувати на мокрій дорозі. Легкий одяг поступово варто доповнювати вітрівкою чи кофтою, бо вечори вже помітно холоднішають.

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