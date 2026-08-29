Коли переводять годинники на зимовий час 2026 — українці переведуть стрілки годинника на годину назад в останню неділю жовтня.

Україна восени 2026 року знову переведе годинники на зимовий час. Як повідомляє «Судово-юридична газета», перехід традиційно відбудеться в останню неділю жовтня — цього року вона припадає на 25 жовтня.

У ніч із суботи 24 на неділю 25 жовтня о 04:00 стрілки годинника переведуть на одну годину назад: після четвертої ранку знову настане третя. Тож українці отримають додаткову годину сну, а світловий день зміститься — вранці світатиме пізніше, а ввечері темнішатиме раніше.

Чому Україна досі переводить годинники

Улітку 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 «Про обчислення часу в Україні», який мав скасувати сезонне переведення годинників і назавжди закріпити зимовий час (UTC+2). Однак документ так і не підписали, тож він не набув чинності. Саме тому країна й далі переводить стрілки двічі на рік: на літній час — в останню неділю березня, на зимовий — в останню неділю жовтня.

Такий порядок діє в Україні з 1996 року і збігається з практикою більшості країн Європи. У Європейському Союзі ще з 2018 року точиться дискусія про скасування переведення годинників, однак спільного рішення держави-члени досі не ухвалили.

Що робити напередодні переходу

Смартфони, комп'ютери, планшети та смартгодинники переведуть час автоматично. Натомість механічні годинники й частину побутової техніки доведеться налаштувати вручну. Фахівці радять заздалегідь перевірити будильники та розклади, щоб не запізнитися на роботу чи навчання вранці 26 жовтня.

Отже, коли переводять годинники на зимовий час 2026, з'ясовано: перехід відбудеться в ніч на 25 жовтня, о 04:00 стрілки підуть на годину назад, і українці спатимуть на годину довше.

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