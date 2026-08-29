З 1 вересня у дитсадках Кропивницького відкриють більше груп раннього віку, а для дітей 5–6 років заняття з англійської стануть обов’язковими. Про це розповіла начальниця управління освіти міськради Лариса Костенко.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 28 та 29 серпня вже оприлюднили, а тим часом у Кропивницькому готуються до змін у дошкіллі: з 1 вересня у місті планують відкрити 340 дошкільних груп.

Про це 27 серпня під час брифінгу повідомила начальниця управління освіти Кропивницької міської ради Лариса Костенко, передає «Доступ. Медіа».

У новому навчальному році працюватимуть 36 комунальних дитсадків, три приватних та один державний. Дошкільні відділення й групи діятимуть також при шести закладах загальної середньої освіти. Загалом планують відкрити 340 груп: 308 — у комунальних садках, 13 — у дошкільних відділеннях при школах, шість — у державному закладі і ще 13 — у трьох приватних.

Груп для дітей раннього віку стане більше

Окремо у місті суттєво розширять групи для дітей раннього віку. Торік таких груп було 11, а в 2026/2027 навчальному році планують відкрити 29.

Водночас у місті фіксують зменшення кількості вихованців дитсадків — через демографічну ситуацію та виїзд частини родин за кордон.

Англійська стане обов’язковою

Ще одна зміна з 1 вересня стосується англійської мови. Для дітей 5 та 6 років заняття з англійської стануть обов’язковими. Для цього у штаті дошкільних закладів з’явиться посада вчителя англійської мови із зарплатою на рівні шкільних педагогів.

Проте з пошуком таких фахівців у місті є складнощі. «Взагалі проблема з учителями англійської мови є і в школах, тому на п’ять, шість, сім годин у садочок важко знайти фахівця. Але наші садочки співпрацюють зі школами, щоб учителі зі школи за сумісництвом працювали і в садочку», — пояснила Лариса Костенко.

Також в управлінні освіти розглядають можливість залучати до такої роботи студентів четвертого курсу Центральноукраїнського державного університету.

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