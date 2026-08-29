Після передачі НКРЕКП повноважень місцевій владі тарифи на воду зросли одразу в п'яти містах України. У вересні споживачі отримають платіжки з новими сумами.

Підвищення тарифів на воду в українських містах триває — після рішення НКРЕКП про передачу повноважень місцевій владі, платіжки за комунальні послуги відчутно змінилися одразу в кількох регіонах. Вже у вересні споживачі отримають рахунки за серпень із новими сумами.

Як повідомляє ТСН, від 11 березня 2026 року в Україні змінився порядок встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. На період воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення повноваження щодо встановлення тарифів для підприємств, які раніше регулювала НКРЕКП, передали органам місцевого самоврядування. У передбачених законом випадках рішення можуть ухвалювати військові адміністрації.

Саме через це тарифи змінюються в різних містах у різний час, а єдиного підвищення для всієї країни немає. Кожен водоканал подає розрахунки, а місцева влада ухвалює остаточне рішення.

Де тарифи зросли від 1 серпня

У Полтаві, Житомирі, Чернігові та Львові нові тарифи почали діяти від 1 серпня 2026 року. Отже, у вересневих платіжках за спожиті в серпні послуги жителі цих міст уже побачать нові ціни.

У Полтаві водопостачання коштує 46,80 грн за кубометр, а водовідведення — 36,91 грн. Загальна вартість — 83,71 грн за кубометр. У Житомирі сумарний тариф становить 82,23 грн за кубометр, до зміни обидві послуги разом коштували 37,53 грн. У Чернігові водопостачання обходиться в 40,50 грн, водовідведення — 37,21 грн, разом — 77,71 грн за кубометр (раніше було 30,91 грн). У Львові загальний тариф зріс до 56,38 грн за кубометр: 36,04 грн — водопостачання, 20,34 грн — водовідведення. До 1 серпня львів'яни платили 25,88 грн.

Одеса та Кропивницький: особливості

Для споживачів «Інфоксводоканалу» в Одесі тарифи змінилися не з початку місяця, а від 15 серпня 2026 року. Водопостачання коштує 36,708 грн за кубометр, водовідведення — 28,836 грн. Загалом — 65,544 грн за кубометр. Через те, що нові ціни почали діяти посеред місяця, серпневі нарахування мають особливість: послуги, спожиті до зміни тарифу та після неї, розраховуються за відповідними цінами.

У Кропивницькому ситуація інакша. Підприємство «Дніпро-Кіровоград» розрахувало загальну вартість водопостачання та водовідведення на рівні 109,14 грн за кубометр (64,284 грн — водопостачання, 44,856 грн — водовідведення). Однак це лише запропонований тариф. Для населення продовжує діяти чинний тариф 45,97 грн за кубометр, доки місцева влада не ухвалить рішення про його зміну.

Чому вода дорожчає

Водоканали пояснюють перегляд тарифів зростанням витрат. Значну частину собівартості становить електроенергія, необхідна для роботи насосних станцій, подачі води, відведення та очищення стоків. Також зросли витрати на реагенти для очищення води, паливо, ремонт і обслуговування мереж, матеріали та оплату праці. Через різний стан мереж, джерела водопостачання, відстань транспортування та технологію очищення тарифи в різних містах суттєво відрізняються.

Як дізнатися свій тариф

Загального підвищення тарифів на воду від 1 вересня 2026 року для всіх українців немає. Споживачі отримають рахунки за воду, використану в серпні, коли в окремих містах уже почали діяти нові тарифи. Щоб дізнатися актуальний тариф, потрібно перевірити рішення саме свого водоканалу на офіційному сайті підприємства або на сайті місцевої ради. Якщо в конкретному населеному пункті рішення про підвищення не ухвалювали, початок вересня не означає автоматичного зростання вартості води.

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