После передачи НКРЕКП полномочий местным властям тарифы на воду выросли сразу в пяти городах Украины. В сентябре потребители получат платежки с новыми суммами.

Повышение тарифов на воду в украинских городах продолжается — после решения НКРЕКП о передаче полномочий местным властям, платежки за коммунальные услуги ощутимо изменились сразу в нескольких регионах. Уже в сентябре потребители получат счета за август с новыми суммами.

Как сообщает ТСН, с 11 марта 2026 года в Украине изменился порядок установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. На период военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения полномочия по установлению тарифов для предприятий, которые ранее регулировала НКРЕКП, передали органам местного самоуправления. В предусмотренных законом случаях решения могут принимать военные администрации.

Именно поэтому тарифы меняются в разных городах в разное время, а единого повышения для всей страны нет. Каждый водоканал подает расчеты, а местная власть принимает окончательное решение.

Где тарифы выросли с 1 августа

В Полтаве, Житомире, Чернигове и Львове новые тарифы начали действовать с 1 августа 2026 года. Следовательно, в сентябрьских платежках за потребленные в августе услуги жители этих городов уже увидят новые цены.

В Полтаве водоснабжение стоит 46,80 грн за кубометр, а водоотведение — 36,91 грн. Общая стоимость — 83,71 грн за кубометр. В Житомире суммарный тариф составляет 82,23 грн за кубометр, до изменения обе услуги вместе стоили 37,53 грн. В Чернигове водоснабжение обходится в 40,50 грн, водоотведение — 37,21 грн, вместе — 77,71 грн за кубометр (ранее было 30,91 грн). Во Львове общий тариф вырос до 56,38 грн за кубометр: 36,04 грн — водоснабжение, 20,34 грн — водоотведение. До 1 августа львовяне платили 25,88 грн.

Одесса и Кропивницкий: особенности

Для потребителей «Инфоксводоканала» в Одессе тарифы изменились не с начала месяца, а с 15 августа 2026 года. Водоснабжение стоит 36,708 грн за кубометр, водоотведение — 28,836 грн. В целом — 65,544 грн за кубометр. Из-за того, что новые цены начали действовать в середине месяца, августовские начисления имеют особенность: услуги, потребленные до изменения тарифа и после него, рассчитываются по соответствующим ценам.

В Кропивницком ситуация иная. Предприятие «Днепр-Кировоград» рассчитало общую стоимость водоснабжения и водоотведения на уровне 109,14 грн за кубометр (64,284 грн — водоснабжение, 44,856 грн — водоотведение). Однако это лишь предложенный тариф. Для населения продолжает действовать текущий тариф 45,97 грн за кубометр, пока местная власть не примет решение о его изменении.

Почему вода дорожает

Водоканалы объясняют пересмотр тарифов ростом расходов. Значительную часть себестоимости составляет электроэнергия, необходимая для работы насосных станций, подачи воды, отведения и очистки стоков. Также выросли расходы на реагенты для очистки воды, топливо, ремонт и обслуживание сетей, материалы и оплату труда. Из-за разного состояния сетей, источников водоснабжения, расстояния транспортировки и технологии очистки тарифы в разных городах существенно отличаются.

Как узнать свой тариф

Общего повышения тарифов на воду с 1 сентября 2026 года для всех украинцев нет. Потребители получат счета за воду, использованную в августе, когда в отдельных городах уже начали действовать новые тарифы. Чтобы узнать актуальный тариф, нужно проверить решение именно своего водоканала на официальном сайте предприятия или на сайте местного совета. Если в конкретном населенном пункте решение о повышении не принимали, начало сентября не означает автоматического роста стоимости воды.

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