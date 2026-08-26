Постанова Кабміну №440 відкрила перехід на двокомпонентний тариф на тепло: плату за опалення та гарячу воду розкладуть на 12 місяців. Мораторій на підвищення тарифів для населення при цьому залишається чинним.

Тарифи на комунальні послуги в Україні почали перебудовувати — у серпні 2026 року набув практичних обрисів перехід на двокомпонентний тариф на тепло. Постанова Кабміну №440 відкрила підготовчий етап, у межах якого плату за опалення та гарячу воду розкладуть на 12 місяців.

Про це повідомляє Newssky. Змінюється сама логіка рахунку: замість зимового фінансового удару однією-двома великими платіжками споживач отримує передбачуваний щомісячний платіж. Кошти на ремонт трубопроводів, обслуговування котелень і підтримання мереж у робочому стані розподіляються рівномірно протягом року.

Двокомпонентний, або двоставковий, тариф ділить платіж на дві самостійні частини. Перша — плата за потужність — фіксована й нараховується щомісяця незалежно від сезону. Вона покриває постійні витрати теплопостачальника: амортизацію обладнання, аварійні бригади, диспетчеризацію, підготовку до опалювального сезону та утримання магістралей і внутрішньобудинкових мереж. Друга — плата за фактичне тепло — змінна. Вона з'являється в рахунках лише в період споживання і залежить від обсягу гігакалорій за показаннями приладів обліку.

Уряд наголошує: мораторій на підвищення тарифів для населення під час воєнного стану залишається чинним. Тому нинішні перерахунки — це технічна перебудова структури рахунку, а не автоматичне здорожчання послуг. Конкретні цифри в платіжках з'являться лише після офіційних рішень місцевих органів влади та, у випадках ліцензованої діяльності, регулятора НКРЕКП.

Що зміниться для споживача

Для домогосподарства перехід означає іншу психологію планування бюджету. Родина бачить передбачуваний щомісячний мінімум і окремо контролює зимове споживання. Якщо будинок утеплений і має індивідуальний тепловий пункт, змінну частину можна суттєво зменшити. Якщо ж тепло втрачається через зношені труби, економія на фіксованій частині не врятує від високого рахунку за гігакалорії.

Різниця між замороженою ціною для споживача й реальною собівартістю тепла накопичується у вигляді боргів підприємств. За повідомленнями урядових кіл, розглядають окрему програму в державному бюджеті на 2027 рік, яка могла б компенсувати близько 122 мільярдів гривень боргу, що утворився через тарифну різницю. Сам двокомпонентний тариф цього боргу не скасовує — він лише робить структуру витрат видимішою.

Як дізнатися, за що саме ви платите

Оскільки конкретні параметри тарифу затверджуватимуть місцеві органи та НКРЕКП, споживачам радять вимагати публікації методики: які статті витрат увійшли до плати за потужність, як ураховано знос мереж і чи виключено неефективні втрати. Для жителів багатоквартирних будинків важливо перевірити наявність загальнобудинкового лічильника тепла та уточнити у своєму ОСББ чи керуючій компанії, як розподілятимуть покази між квартирами.

Гарячу воду в багатьох містах готують саме через системи централізованого теплопостачання, тож двокомпонентний підхід зачіпає і щоденний побут. Споживач має право знати, яка частка фіксованої частини стосується саме гарячого водопостачання і як ураховуються літні місяці, коли опалення вимкнене.

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