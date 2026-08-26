Цивільні дружини загиблих військовослужбовців змушені проходити через два судові процеси, щоб довести своє право на частину 15-мільйонної виплати від держави. Вінницький окружний адмінсуд розглянув одразу три такі справи — і лише в одній став на бік жінки.

Грошова допомога в Україні для різних категорій громадян передбачена законодавством, однак на практиці отримати її часто вдається лише через суд — особливо це стосується цивільних дружин загиблих військовослужбовців, які виборюють право на 15 мільйонів гривень.

Держава гарантує одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн у разі загибелі військовослужбовця під час виконання обов'язків військової служби — у бою, від поранення чи каліцтва. Цю суму ділять порівну між усіма отримувачами: дітьми, батьками та офіційним подружжям загиблого.

Однак війна оголила прогалину: чимало пар прожили разом десятиліттями без штампу в паспорті. Стаття 16-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визнає окрему категорію — жінку чи чоловіка, які проживали із загиблим однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Але з однією умовою: факт спільного проживання має бути встановлений рішенням суду.

Три справи у Вінницькому суді: виграла лише одна

5 березня 2026 року Вінницький окружний адмінсуд розглянув справу №120/7211/25 за позовом жінки до Міноборони. Вона прожила із загиблим понад дев'ять років — військовий загинув під час артилерійського обстрілу поблизу Оріхова на Запоріжжі у жовтні 2022 року. Факт спільного проживання підтвердив Літинський районний суд ще 30 серпня 2024 року, однак Міноборони повернуло документи на доопрацювання, наполягаючи: штамп у паспорті важливіший за роки спільного життя.

Суд став на бік жінки, пославшись на постанову Великої Палати Верховного Суду від січня 2024 року, яка визначає сім'ю через спільне проживання, побут і взаємні обов'язки. Суд визнав дії Міноборони протиправними та зобов'язав повторно розглянути заяву. Водночас у вимозі одразу виплатити 15 млн грн суд відмовив — призначення допомоги є повноваженням самого відомства.

Чому двом іншим відмовили

У справі №120/2169/24 військовослужбовець загинув під час оборони Бахмута в жовтні 2022 року. Калинівський районний суд підтвердив: пара прожила разом понад п'ять років. Але 19 грудня 2023 року комісія Міноборони призначила половинну виплату матері загиблого (7,5 млн грн), а цивільній дружині відмовила. Суд підтримав Міноборони — на момент ухвалення рішення закон визнавав право лише за офіційним подружжям, а зміни, ухвалені 9 грудня 2023 року, набули чинності лише 29 березня 2024-го.

Третя справа — №120/9631/25 — виявилася найпринциповішою. Суд сформулював ключовий правовий висновок: коло отримувачів виплати визначається виключно на дату смерті військовослужбовця, а не на дату звернення чи розгляду заяви. Якщо на момент загибелі закон не визнавав цивільних дружин самостійною категорією отримувачів, подальше розширення закону право «заднім числом» не створює. Суд послався на низку постанов Верховного Суду 2024–2026 років, які підтверджують саме такий підхід.

Що потрібно цивільній дружині для отримання виплати

Як показує практика вінницьких судів, боротьба за 15 млн грн складається з двох окремих етапів. Спочатку потрібно через районний суд встановити факт спільного проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу — для цього знадобляться свідчення сусідів, родичів, спільні фото, документи про спільний побут. Після отримання такого рішення слід звернутися до Міноборони із заявою на виплату.

Якщо Міноборони повертає документи або відмовляє — наступний крок: адміністративний позов до суду. І тут вирішальним стає те, коли саме загинув військовослужбовець. Якщо смерть настала після 29 березня 2024 року (дата набуття чинності змінами до закону) — шанси на отримання виплати значно вищі. Утім, навіть за більш ранньої дати смерті суд може зобов'язати Міноборони повторно розглянути заяву з урахуванням правових позицій Верховного Суду.

Як повідомляє видання «20 хвилин Вінниця», ці три справи демонструють: самого лише рішення суду про спільне проживання недостатньо для автоматичного отримання 15 млн грн — ключовим фактором залишається редакція закону, чинна саме на момент загибелі військовослужбовця.

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