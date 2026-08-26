чебуреки без замішування тіста ми вже публікували — а сьогодні розповімо про лазанью, одну з найпопулярніших італійських страв, яку люблять за соковиту начинку, ароматний м'ясний соус і апетитну сирну шапочку. Цей рецепт лазаньї відрізняється від класичного тим, що в сирну начинку додають одразу три види сиру — моцарелу, рикоту і сир коттедж. Саме коттедж робить лазанью особливо соковитою навіть після повторного розігрівання, тож страва чудово підходить і для сімейної вечері, і для обідів наступного дня.
Ця лазанья готується з фаршу, домашнього чи готового соусу маринара та класичних листів тіста для лазаньї, зварених до стану аль денте. Головна перевага рецепту — простота: усі кроки покрокові, а результат виходить не гіршим за ресторанний.
Інгредієнти для лазаньї
Для м'ясного соусу:
- фарш яловичий (15-20% жирності) — 450 г
- цибуля середня — 1 шт., дрібно нарізана
- часник — 2 великі зубчики, подрібнені
- сухе червоне вино (або м'ясний бульйон) — 60 мл (1/4 склянки)
- олія оливкова — 1 ст. ложка
- соус маринара — приблизно 800 г (3 склянки)
- сіль морська — 1/2 ч. ложки
- чорний перець мелений — 1/4 ч. ложки
- сушений тим'ян — 1/4 ч. ложки
- цукор — 1/2 ч. ложки
- петрушка дрібно нарізана — 2 ст. ложки
- листи для лазаньї — 9 шт., зварені до стану аль денте
Для сирної начинки:
- сир коттедж (низької жирності) — приблизно 450 г
- сир рикота (зниженої жирності) — приблизно 425 г
- яйце велике — 1 шт.
- петрушка дрібно нарізана — 2 ст. ложки, плюс трохи для прикраси
- сир моцарела тертий — приблизно 450 г, розділений на частини
Як приготувати лазанью: покроково
Спочатку готуємо м'ясний соус. У глибоку сковороду або каструлю з товстим дном на середньо-високому вогні додайте оливкову олію, фарш і нарізану цибулю. Обсмажуйте, розбиваючи фарш лопаткою, приблизно 5 хвилин, поки м'ясо не втратить рожевий колір. Додайте подрібнений часник і смажте ще хвилину, поки з'явиться аромат.
Влийте вино і перемішуйте близько 2 хвилин, доки воно майже випарується. Додайте соус маринара, сіль, перець, тим'ян, цукор і петрушку. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою і тушкуйте 5 хвилин.
Далі готуємо сирну начинку для лазаньї: у великій мисці змішайте сир коттедж, рикоту, 1 склянку тертої моцарели, яйце і петрушку. Добре перемішайте до однорідності.
Розігрійте духовку до 190°C. У великій каструлі з підсоленою водою відваріть листи для лазаньї до стану аль денте (за інструкцією на упаковці), злийте воду і одразу промийте листи холодною водою, щоб зупинити варіння і уникнути злипання.
Починаємо збирати лазанью. На дно глибокої форми для запікання (приблизно 23×33 см) розподіліть 1/2 склянки м'ясного соусу. Викладіть 3 листи лазаньї, зверху — 1/3 м'ясного соусу і 1 склянку тертої моцарели. Далі рівномірно розподіліть половину сирної начинки. Повторіть шар ще раз, а для верхнього шару викладіть останні 3 листи, останню третину соусу і решту моцарели.
Щоб фольга під час випікання не прилипала до сиру, встроміть у поверхню лазаньї 9-12 зубочисток. Накрийте форму фольгою і запікайте лазанью при 190°C протягом 45 хвилин. Після цього зніміть фольгу і поставте лазанью під верхній гриль ще на 3-5 хвилин, доки сир не набуде золотистого кольору.
Важливо дати лазаньї «відпочити» приблизно 30 хвилин перед нарізанням — якщо розрізати страву одразу, шари розповзуться і не триматимуть форму.
Подача і зберігання лазаньї
Лазанью найкраще подавати теплою, нарізаною на порційні квадрати, разом із свіжим салатом чи часниковим хлібом. Зібрану лазанью можна зберігати в холодильнику до двох днів перед запіканням, а вже готову страву — заморожувати до трьох місяців у щільно закритому контейнері. Заморожену лазанью краще розморозити в холодильнику і запікати за тим самим рецептом; якщо запікаєте просто з морозилки, час у духовці збільшиться приблизно до 60-90 хвилин. Розігрівати залишки лазаньї варто в духовці при 175°C під фольгою, щоб страва прогрілася рівномірно.
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