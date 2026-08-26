Лазанья — це шарова запіканка з листів тіста, м'ясним соусом і трьома видами сиру, яка виходить соковитою завдяки несподіваному інгредієнту — сиру коттедж.

чебуреки без замішування тіста ми вже публікували — а сьогодні розповімо про лазанью, одну з найпопулярніших італійських страв, яку люблять за соковиту начинку, ароматний м'ясний соус і апетитну сирну шапочку. Цей рецепт лазаньї відрізняється від класичного тим, що в сирну начинку додають одразу три види сиру — моцарелу, рикоту і сир коттедж. Саме коттедж робить лазанью особливо соковитою навіть після повторного розігрівання, тож страва чудово підходить і для сімейної вечері, і для обідів наступного дня.

Ця лазанья готується з фаршу, домашнього чи готового соусу маринара та класичних листів тіста для лазаньї, зварених до стану аль денте. Головна перевага рецепту — простота: усі кроки покрокові, а результат виходить не гіршим за ресторанний.

Інгредієнти для лазаньї

Для м'ясного соусу:

фарш яловичий (15-20% жирності) — 450 г

цибуля середня — 1 шт., дрібно нарізана

часник — 2 великі зубчики, подрібнені

сухе червоне вино (або м'ясний бульйон) — 60 мл (1/4 склянки)

олія оливкова — 1 ст. ложка

соус маринара — приблизно 800 г (3 склянки)

сіль морська — 1/2 ч. ложки

чорний перець мелений — 1/4 ч. ложки

сушений тим'ян — 1/4 ч. ложки

цукор — 1/2 ч. ложки

петрушка дрібно нарізана — 2 ст. ложки

листи для лазаньї — 9 шт., зварені до стану аль денте

Для сирної начинки:

сир коттедж (низької жирності) — приблизно 450 г

сир рикота (зниженої жирності) — приблизно 425 г

яйце велике — 1 шт.

петрушка дрібно нарізана — 2 ст. ложки, плюс трохи для прикраси

сир моцарела тертий — приблизно 450 г, розділений на частини

Як приготувати лазанью: покроково

Спочатку готуємо м'ясний соус. У глибоку сковороду або каструлю з товстим дном на середньо-високому вогні додайте оливкову олію, фарш і нарізану цибулю. Обсмажуйте, розбиваючи фарш лопаткою, приблизно 5 хвилин, поки м'ясо не втратить рожевий колір. Додайте подрібнений часник і смажте ще хвилину, поки з'явиться аромат.

Влийте вино і перемішуйте близько 2 хвилин, доки воно майже випарується. Додайте соус маринара, сіль, перець, тим'ян, цукор і петрушку. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою і тушкуйте 5 хвилин.

Далі готуємо сирну начинку для лазаньї: у великій мисці змішайте сир коттедж, рикоту, 1 склянку тертої моцарели, яйце і петрушку. Добре перемішайте до однорідності.

Розігрійте духовку до 190°C. У великій каструлі з підсоленою водою відваріть листи для лазаньї до стану аль денте (за інструкцією на упаковці), злийте воду і одразу промийте листи холодною водою, щоб зупинити варіння і уникнути злипання.

Починаємо збирати лазанью. На дно глибокої форми для запікання (приблизно 23×33 см) розподіліть 1/2 склянки м'ясного соусу. Викладіть 3 листи лазаньї, зверху — 1/3 м'ясного соусу і 1 склянку тертої моцарели. Далі рівномірно розподіліть половину сирної начинки. Повторіть шар ще раз, а для верхнього шару викладіть останні 3 листи, останню третину соусу і решту моцарели.

Щоб фольга під час випікання не прилипала до сиру, встроміть у поверхню лазаньї 9-12 зубочисток. Накрийте форму фольгою і запікайте лазанью при 190°C протягом 45 хвилин. Після цього зніміть фольгу і поставте лазанью під верхній гриль ще на 3-5 хвилин, доки сир не набуде золотистого кольору.

Важливо дати лазаньї «відпочити» приблизно 30 хвилин перед нарізанням — якщо розрізати страву одразу, шари розповзуться і не триматимуть форму.

Подача і зберігання лазаньї

Лазанью найкраще подавати теплою, нарізаною на порційні квадрати, разом із свіжим салатом чи часниковим хлібом. Зібрану лазанью можна зберігати в холодильнику до двох днів перед запіканням, а вже готову страву — заморожувати до трьох місяців у щільно закритому контейнері. Заморожену лазанью краще розморозити в холодильнику і запікати за тим самим рецептом; якщо запікаєте просто з морозилки, час у духовці збільшиться приблизно до 60-90 хвилин. Розігрівати залишки лазаньї варто в духовці при 175°C під фольгою, щоб страва прогрілася рівномірно.

Раніше Politeka повідомляла, класична карбонара без вершків: італійський рецепт із секретом кремового соусу.

Також Politeka писала, цей медовик виходить неймовірно м’яким: простий рецепт зі сметанним кремом.

Як повідомляла Politeka, борщ: рецепт без капусти, який виходить смачнішим за класичний.