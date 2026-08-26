Лазанья — это слоеная запеканка из листов теста, мясного соуса и трех видов сыра, которая получается сочной благодаря неожиданному ингредиенту — сыру коттедж.

чебуреки без замешивания теста мы уже публиковали — а сегодня расскажем о лазанье, одном из самых популярных итальянских блюд, которое любят за сочную начинку, ароматный мясной соус и аппетитную сырную шапочку. Этот рецепт лазаньи отличается от классического тем, что в сырную начинку добавляют сразу три вида сыра — моцареллу, рикотту и сыр коттедж. Именно коттедж делает лазанью особенно сочной даже после повторного разогревания, поэтому блюдо отлично подходит и для семейного ужина, и для обедов на следующий день.

Эта лазанья готовится из фарша, домашнего или готового соуса маринара и классических листов теста для лазаньи, отваренных до состояния аль денте. Главное преимущество рецепта — простота: все шаги пошаговые, а результат получается не хуже ресторанного.

Ингредиенты для лазаньи

Для мясного соуса:

фарш говяжий (15-20% жирности) — 450 г

лук средний — 1 шт., мелко нарезанный

чеснок — 2 крупных зубчика, измельченных

сухое красное вино (или мясной бульон) — 60 мл (1/4 стакана)

масло оливковое — 1 ст. ложка

соус маринара — приблизно 800 г (3 стакана)

соль морская — 1/2 ч. ложки

черный перец молотый — 1/4 ч. ложки

сушеный тимьян — 1/4 ч. ложки

сахар — 1/2 ч. ложки

петрушка мелко нарезанная — 2 ст. ложки

листы для лазаньи — 9 шт., отваренные до состояния аль денте

Для сырной начинки:

сыр коттедж (низкой жирности) — приблизно 450 г

сыр рикотта (сниженной жирности) — приблизно 425 г

яйцо крупное — 1 шт.

петрушка мелко нарезанная — 2 ст. ложки, плюс немного для украшения

сыр моцарелла тертый — приблизно 450 г, разделенный на части

Как приготовить лазанью: пошагово

Сначала готовим мясной соус. В глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном на средне-высоком огне добавьте оливковое масло, фарш и нарезанный лук. Обжаривайте, разбивая фарш лопаткой, приблизно 5 минут, пока мясо не потеряет розовый цвет. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще минуту, пока не появится аромат.

Влейте вино и перемешивайте около 2 минут, пока оно почти не испарится. Добавьте соус маринара, соль, перец, тимьян, сахар и петрушку. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и тушите 5 минут.

Далее готовим сырную начинку для лазаньи: в большой миске смешайте сыр коттедж, рикотту, 1 стакан тертой моцареллы, яйцо и петрушку. Хорошо перемешайте до однородности.

Разогрейте духовку до 190°C. В большой кастрюле с подсоленной водой отварите листы для лазаньи до состояния аль денте (по инструкции на упаковке), слейте воду и сразу промойте листы холодной водой, чтобы остановить варку и избежать слипания.

Начинаем собирать лазанью. На дно глубокой формы для запекания (приблизно 23×33 см) распределите 1/2 стакана мясного соуса. Выложите 3 листа лазаньи, сверху — 1/3 мясного соуса и 1 стакан тертой моцареллы. Далее равномерно распределите половину сырной начинки. Повторите слой еще раз, а для верхнего слоя выложите последние 3 листа, последнюю треть соуса и оставшуюся моцареллу.

Чтобы фольга во время выпекания не прилипала к сыру, вставьте в поверхность лазаньи 9-12 зубочисток. Накройте форму фольгой и запекайте лазанью при 190°C в течение 45 минут. После этого снимите фольгу и поставьте лазанью под верхний гриль еще на 3-5 минут, пока сыр не приобретет золотистый цвет.

Важно дать лазаньи «отдохнуть» приблизно 30 минут перед нарезанием — если разрезать блюдо сразу, слои расползутся и не будут держать форму.

Подача и хранение лазаньи

Лазанью лучше всего подавать теплой, нарезанной на порционные квадраты, вместе со свежим салатом или чесночным хлебом. Собранную лазанью можно хранить в холодильнике до двух дней перед запеканием, а уже готовое блюдо — замораживать до трех месяцев в плотно закрытом контейнере. Замороженную лазанью лучше разморозить в холодильнике и запекать по тому же рецепту; если запекаете прямо из морозилки, время в духовке увеличится приблизно до 60-90 минут. Разогревать остатки лазаньи стоит в духовке при 175°C под фольгой, чтобы блюдо прогрелось равномерно.

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