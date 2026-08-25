В Ковельской общине с 1 сентября вводят бесплатное горячее питание для всех учеников 1–11 классов — это около 9,5 тысячи школьников. На организацию питания уже выделили более 7 млн грн.

В Волынской области идет активная подготовка к новому учебному году — с 1 сентября в Ковельской общине всех школьников обеспечат бесплатными горячими обедами. Как сообщает Ковельский городской совет, речь идет о примерно 9,5 тысячи учеников 1–11 классов.

Стоимость горячего питания утвердили на заседании исполнительного комитета 13 августа. Для учащихся 1–4 классов обед будет стоить 50 гривен в день, для учащихся 5–11 классов — 60 гривен в день. Все расходы покрываются за счет государственной субвенции и местного бюджета.

Во всех учреждениях образования общины завершают ремонты пищеблоков. Закупают и устанавливают посудомоечные машины, холодильники и другое необходимое оборудование. Более 7 миллионов гривен уже направили на техническое оснащение и оплату труда поваров.

Как организовано питание в разных школах

Начальник управления образования Виктор Бычковский отметил, что количество детей, которые будут питаться в школах, возрастет почти на треть. «Мы понимаем, что это дополнительная нагрузка на каждое учреждение. Поэтому готовимся: обновляем пищеблоки, закупаем оборудование, проводим необходимые процедуры. Наиболее проблемным остается кадровый вопрос — сейчас не хватает поваров», — подчеркнул чиновник.

Отдельное внимание уделили школе в селе Гишин, которая не имеет собственного пищеблока. Для учеников этого учреждения горячие обеды будут готовить в лицее №7 и доставлять непосредственно в школу. В общине заверяют, что к 1 сентября все работы по подготовке помещений завершат.

Источники финансирования и подготовка

Финансирование программы бесплатного питания осуществляется за счет государственной субвенции. В то же время Ковельская община выделяет средства из местного бюджета — в частности на закупку оборудования и заработную плату поварского персонала. Общая сумма, предусмотренная на эти нужды, превышает 7 миллионов гривен.

Управление образования проводит необходимые тендерные процедуры для закупки продуктов, чтобы с первого учебного дня система заработала без сбоев. Организацию питания в каждом учреждении выстраивают с учетом количества детей и технических возможностей пищеблока.

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