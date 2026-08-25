Плов обычно готовят с рисом, но этот рецепт предлагает заменить его гречкой — и вкус получается даже насыщеннее классического варианта.

Чебуреки с капустой и грибами мы уже публиковали — Плов — блюдо, которое любят за сытность и насыщенный вкус мяса со специями. Но есть интересная альтернатива классическому рисовому плову — плов с гречкой. Гречка придает блюду совершенно другой, ореховый привкус, а мясо получается настолько мягким, что само распадается на волокна. Авторы рецепта признаются: эту идею предложил муж одной из кулинарных блогеров, и она уже стала семейным фаворитом.

Главное преимущество такого плова — это простота приготовления в одной кастрюле с толстым дном или казане, без лишних сложностей. А еще блюдо отлично сочетается с обычными солеными огурчиками, что придает ему еще большей аутентичности.

Ингредиенты для плова

Масло оливковое — примерно 80 мл (1/3 стакана)

Масло сливочное несоленое — примерно 120 г, разделить на две части по 60 г

Лук крупный — 1 шт., нарезанный кубиками

Говядина (лопатка, вырезка или качественное мясо для тушения) — примерно 500-570 г, очищенная от лишнего жира и нарезанная кусочками толщиной 1-2 см

Морковь крупная — 3 шт., нарезанная соломкой

Гречневая крупа (гречка) — примерно 450 г (2,5 стакана)

Вода холодная фильтрованная — примерно 1 литр (4 1/4 стакана) + дополнительно 240 мл (1 стакан) горячей воды

Соль — 2 чайные ложки, черный перец — 1/4 чайной ложки, или по вкусу

Зира (кумин) — 1 чайная ложка, или по вкусу

Чеснок — 1 целая головка, неочищенная

Как приготовить плов: пошагово

В большой кастрюле с толстым дном или казане на средне-высоком огне разогрейте оливковое масло и 60 г сливочного масла. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте, периодически перемешивая, до мягкости — примерно 5 минут.

Добавьте нарезанное кубиками мясо и обжаривайте еще 5 минут, перевернув один раз (мясо не должно полностью провариться на этом этапе). Добавьте нарезанную соломкой морковь и перемешивайте еще одну минуту.

Влейте около 1 литра холодной воды, добавьте зиру, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до слабого кипения, накройте крышкой и готовьте плов 1 час — под крышкой должно слышаться легкое бурление.

Примерно за 10 минут до завершения часа разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на средне-высоком огне и растопите оставшиеся 60 г сливочного масла. Добавьте гречку и обжаривайте, часто перемешивая, до золотистого цвета — 3-5 минут.

Выложите обжаренную гречку в кастрюлю равным слоем и осторожно долейте горячей воды так, чтобы она покрывала гречку примерно на 1 см выше уровня крупы (в рецепте использовали 1 стакан горячей воды).

Разрежьте головку чеснока пополам острым ножом и положите половинки срезом вниз на поверхность гречки, слегка вдавив их в крупу. Готовьте плов без крышки на среднем огне, пока большая часть жидкости на поверхности не испарится — примерно 10 минут.

Сделайте 8-10 отверстий в гречке для выхода пара, накройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и оставьте плов еще на 30 минут. Выньте чеснок и осторожно перемешайте все блюдо.

Кстати, зубчики чеснока из такого плова вполне съедобны — их легко выдавить из шкурки и подать вместе с блюдом, если пожелаете.

Подавайте плов горячим, идеально — со свежими солеными огурчиками, которые подчеркивают вкус мяса и специй. Блюдо хорошо хранится в холодильнике несколько дней и легко разогревается, а вкус после настаивания становится еще насыщеннее.

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