Медовик — це багатошаровий торт із тонких медових коржів і ніжного сметанного крему, і цей рецепт готується простіше за традиційний, бо коржі не потребують випікання на водяній бані.

Чебуреки з індичкою на тортильях ми вже публікували — Медовик по праву вважається одним із найпопулярніших тортів на пострадянському просторі: тонкі ароматні коржі з медом просочуються ніжним сметанним кремом і перетворюються на надзвичайно м'який десерт. Цей рецепт медовика приваблює тим, що не вимагає складної технології з водяною банею, як класичні варіанти — тісто готується прямо на плиті, а потім розкочується та випікається окремими тонкими коржами. Результат — торт із восьми шарів, який виходить м'яким, ароматним і чудово тримає форму.

Головна перевага цього рецепта медовика — простота приготування без втрати смаку. Тісто не потребує особливої обережності при нагріванні, тож впоратися з ним зможе навіть той, хто ніколи раніше не пік медовик.

Інгредієнти для медовика

Для коржів:

мед — 4 столові ложки (приблизно 85 г)

цукор — 150 г (3/4 склянки)

вершкове масло несолене — 2 столові ложки (приблизно 28 г)

яйця великі — 3 шт., кімнатної температури, збиті вилкою

сода харчова — 1 чайна ложка

пшеничне борошно — приблизно 360 г (3 склянки)

Для сметанного крему:

сметана — приблизно 900 г

цукрова пудра — приблизно 240 г (2 склянки)

вершки жирні для збивання — 240 мл (1 склянка)

Для оздоблення (за бажанням):

свіжі ягоди — приблизно 225 г

Як приготувати медовик: покроково

У середню каструлю додайте цукор, мед і вершкове масло. Розтопіть на середньому-низькому вогні, час від часу помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться — це займе приблизно 5-7 хвилин. Важливо не ставити каструлю на сильний вогонь, інакше маса може підгоріти на дні.

Щойно цукор розчинився, зніміть каструлю з вогню і, поки маса ще гаряча, влийте збиті яйця тонким струменем, безперервно й енергійно вимішуючи, щоб яйця не зварилися грудками, а рівномірно з'єдналися з рештою маси.

Всипте соду й вимішуйте, доки не залишиться жодного комочка. Потім поступово, по половині склянки, вмішуйте борошно лопаткою, доки тісто не набуде консистенції глини й не перестане липнути до рук.

Розділіть тісто на 8 рівних частин і відразу переходьте до наступного кроку — коржі найкраще розкочуються, поки тісто ще тепле.

На добре присипаній борошном поверхні розкотіть кожну частину в тонкий круг діаметром приблизно 23 см (товщина близько 3 мм). Для рівного краю можна прикласти тарілку відповідного діаметра й обрізати тісто по контуру, а обрізки залишити для крихти.

Перекладіть тісто на пергамент і випікайте по два коржі одночасно за температури 175-180°C протягом 4-5 хвилин до золотистого кольору. Готові коржі перекладіть на решітку й дайте повністю охолонути, перш ніж складати їх у торт. Повторіть з рештою тіста.

Наостанок випічіть обрізки, розклавши їх рівномірно на пергаменті. Коли вони охолонуть і затвердіють, розкачайте їх качалкою або перебийте в блендері до дрібної крихти — вона знадобиться для оздоблення торта.

Для крему збийте вершки до пишної та стійкої піни (це займе 1-2 хвилини на високій швидкості). В окремій мисці змішайте сметану з цукровою пудрою, а потім акуратно введіть збиті вершки — крем для медовика готовий.

Змащуйте кожен корж кремом (приблизно по 1/3 склянки на шар), не жалкуючи крему — торт має добре просочитися, щоб стати м'яким. Легенько притискайте коржі, щоб не залишалося повітряних кишень. Обмастіть кремом верх і боки торта, а потім присипте медовик крихтою з обрізків.

Накрийте торт харчовою плівкою і залиште в холодильнику на ніч — медовику потрібен час, щоб просочитися кремом і стати по-справжньому м'яким.

Подавайте медовик охолодженим, за бажанням прикрасивши свіжими ягодами. Торт добре зберігається в холодильнику кілька днів — перевірено, що навіть на четвертий день він залишається смачним, тож медовик можна готувати заздалегідь.

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