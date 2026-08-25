Лазанья - соковита, сирна та ситна страва, а цей домашній рецепт готується простіше за класичний завдяки хитрощі з трьома видами сиру одразу.

Лазанья - одна з найпопулярніших італійських страв, яку люблять за соковитий м'ясний соус, шари ніжного тіста та розтягнуту сирну шапку. Цей рецепт лазаньї особливий тим, що замінює звичну начинку поєднанням трьох видів сиру - моцарели, рикоти та домашнього сиру, - а це робить страву особливо соковитою навіть після повторного розігрівання. Такий варіант підійде і на сімейну вечерю, і для гостей, бо готується з простих продуктів, які легко знайти в будь-якому магазині.

Інгредієнти для лазаньї

Для м'ясного соусу знадобиться приблизно 450 г яловичого фаршу (оптимально з жирністю 15-20%), одна середня цибулина, два великі зубчики часнику, 60 мл сухого червоного вина (можна замінити м'ясним чи курячим бульйоном), 1 столова ложка олії, приблизно 700 г соусу маринара (це близько 3 склянок), половина чайної ложки морської соли, чверть чайної ложки чорного меленого перцю, чверть чайної ложки сушеного чебрецю, половина чайної ложки цукру та 2 столові ложки подрібненої петрушки. Також потрібні 9 листів лазаньї, зварених до стану аль-денте.

Для сирного соусу візьміть приблизно 450 г домашнього сиру (з низьким відсотком жирності), приблизно 425 г рикоти, одне велике яйце, ще 2 столові ложки подрібненої петрушки та 4 склянки (приблизно 450-480 г) тертої моцарели - її потрібно розділити на частини для різних шарів.

Як приготувати лазанью: покроково

Спочатку готують м'ясний соус: у глибокій сковороді або каструлі з товстим дном розігрівають олію, додають фарш і подрібнену цибулю та обсмажують, розбиваючи грудочки м'яса, приблизно 5 хвилин, доки фарш не втратить рожевий колір. Далі додають подрібнений часник і смажать ще хвилину до появи аромату.

Потім у сковороду вливають вино і перемішують близько 2 хвилин, доки воно майже випарується. Додають соус маринара, сіль, перець, чебрець, цукор та петрушку, доводять до кипіння, накривають кришкою і тушкують соус ще 5 хвилин.

Для сирного соусу в окремій великій мисці змішують домашній сир, рикоту, одну склянку тертої моцарели, яйце та петрушку - все добре перемішують до однорідності.

Духовку розігрівають до 190°C. У великій каструлі з добре підсоленою водою варять листи лазаньї до стану аль-денте, після чого відразу зливають воду і обливають листи холодною водою, щоб зупинити варіння і не дати їм злипнутися.

Для збирання лазаньї на дно форми розміром приблизно 23х33 см викладають половину склянки м'ясного соусу. Далі кладуть три листи лазаньї, третину м'ясного соусу, склянку тертої моцарели і половину сирної начинки. Цей порядок повторюють ще раз, а для верхнього шару викладають останні три листи лазаньї, залишок м'ясного соусу та решту моцарели.

Форму накривають фольгою (щоб фольга не прилипала до сиру, можна встромити у поверхню лазаньї 9-12 зубочисток) і випікають при 190°C протягом 45 хвилин. Потім фольгу знімають і ставлять лазанью під гриль ще на 3-5 хвилин, доки сир не набуде золотистого кольору.

Головний секрет: перед подачею лазанью обов'язково потрібно залишити відпочити приблизно на 30 хвилин. Якщо різати страву відразу після духовки, шари розповзуться і не тримають форму.

Готову лазанью можна зберігати в холодильнику у зібраному, але ще не запеченому вигляді до двох днів, а також заморожувати - як до випікання, так і після - до трьох місяців у щільно закритому контейнері. Розігрівати страву краще в духовці при 175°C, накривши фольгою, а якщо лазанья була заморожена сирою, час випікання варто збільшити до 60-90 хвилин.

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