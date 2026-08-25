Психологиня Наталія Козак пояснила, як батькам допомогти дитині повернутися до навчання без стресу, та назвала типові помилки, яких варто уникати напередодні 1 вересня.

Новий формат навчання у школах активно обговорюють напередодні 1 вересня, однак не менш важливою є психологічна готовність дитини до повернення за парту. Психологиня Наталія Козак розповіла, яких помилок найчастіше припускаються батьки, коли готують дітей до нового навчального року, і як уникнути сліз та стресу в перші дні.

Які помилки батьків заважають дитині адаптуватися до школи

За словами психологині, одна з найпоширеніших помилок — це різке повернення до «шкільного» режиму за один-два дні до початку занять. Коли дитина звикла до вільного літнього графіку, а батьки раптово вимагають лягати о 21:00 і прокидатися о 7:00, це викликає сильний стрес. Наталія Козак радить починати коригувати час сну та підйому за 2-3 тижні до 1 вересня, зміщуючи графік на 10–15 хвилин щодня.

Друга критична помилка — знецінення почуттів дитини. Коли школяр каже «я не хочу до школи» або «мені страшно», багато батьків відмахуються фразами на кшталт «це дурниці» або «не звертай увагу». Насправді такі слова лише посилюють тривогу. Дитина залишається зі своїми переживаннями наодинці й відчуває, що її не розуміють. Психологиня наголошує: важливо слухати без осуду, визнавати право дитини на будь-які емоції та разом шукати рішення.

Контроль замість підтримки: чому підлітки протестують

Окремо Наталія Козак виділила помилку, характерну для батьків старшокласників — надмірний контроль. У віці 15–17 років підлітки переживають серйозне навантаження: іспити, вибір професії, стосунки з однолітками. Спроби батьків контролювати кожен крок лише підвищують рівень тривоги. Натомість психологиня радить поважати право підлітка на власну думку, допомагати планувати навантаження та обговорювати способи відновлення після стресу.

Ще одна поширена помилка — ігнорування теми булінгу. Багато батьків вважають, що «в нашому класі такого немає», або просто не заводять цю розмову. Проте цькування може бути прихованим, особливо в підлітковому середовищі — соціальна ізоляція, кібербулінг, публічне висміювання. Психологиня радить заздалегідь обговорювати з дитиною цю тему та пояснювати, що про будь-які прояви цькування потрібно одразу повідомляти дорослим.

Як правильно готувати дитину до школи

Для молодших школярів (6–10 років) найважливіше — відчуття безпеки. Психологиня радить говорити про школу спокійно й позитивно, без залякувань на кшталт «от підеш до школи — там тебе навчать дисципліни». Також важливо встановити стабільний режим сну за кілька тижнів до навчання та навчити дитину називати свої почуття: «Мені страшно», «Я засмутився», «Я розгубився».

У середній школі (11–14 років) головне завдання батьків — підтримати самооцінку дитини. У цьому віці діти особливо чутливі до думки однолітків, тому важливо більше слухати, ніж повчати, та не знецінювати підліткові переживання.

Наталія Козак також звернула увагу на те, що часто самі батьки перебувають у стані підвищеної тривоги напередодні навчального року — і діти «зчитують» цей стан. Тому важливо зберігати власний спокій і не перевантажувати дитину додатковими гуртками та секціями в перші місяці адаптації.

Як розпізнати, що дитина потребує допомоги

Психологиня радить звернути увагу на тривожні сигнали: дитина раптом не хоче йти до школи, часто скаржиться на головний біль чи біль у животі без медичних причин, стає замкнутою, погано спить, різко змінює настрій, втрачає інтерес до друзів або улюблених занять. У таких випадках варто звернутися до класного керівника, шкільного психолога та за потреби — до адміністрації школи.

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