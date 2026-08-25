Психолог Наталья Козак объяснила, как родителям помочь ребенку вернуться к учебе без стресса, и назвала типичные ошибки, которых следует избегать в преддверии 1 сентября.

Новый формат обучения в школах активно обсуждают накануне 1 сентября, однако не менее важной является психологическая готовность ребенка к возвращению за парту. Психолог Наталья Козак рассказала, какие ошибки чаще всего допускают родители, когда готовят детей к новому учебному году, и как избежать слез и стресса в первые дни.

Какие ошибки родителей мешают ребенку адаптироваться к школе

По словам психолога, одна из самых распространенных ошибок — это резкое возвращение к «школьному» режиму за один-два дня до начала занятий. Когда ребенок привык к свободному летнему графику, а родители внезапно требуют ложиться в 21:00 и просыпаться в 7:00, это вызывает сильный стресс. Наталья Козак советует начинать корректировать время сна и подъема за 2-3 недели до 1 сентября, смещая график на 10–15 минут ежедневно.

Вторая критическая ошибка — обесценивание чувств ребенка. Когда школьник говорит «я не хочу в школу» или «мне страшно», многие родители отмахиваются фразами вроде «это ерунда» или «не обращай внимания». На самом деле такие слова только усиливают тревогу. Ребенок остается со своими переживаниями наедине и чувствует, что его не понимают. Психолог подчеркивает: важно слушать без осуждения, признавать право ребенка на любые эмоции и вместе искать решение.

Контроль вместо поддержки: почему подростки протестуют

Отдельно Наталья Козак выделила ошибку, характерную для родителей старшеклассников — чрезмерный контроль. В возрасте 15–17 лет подростки переживают серьезную нагрузку: экзамены, выбор профессии, отношения со сверстниками. Попытки родителей контролировать каждый шаг только повышают уровень тревоги. Вместо этого психолог советует уважать право подростка на собственное мнение, помогать планировать нагрузку и обсуждать способы восстановления после стресса.

Еще одна распространенная ошибка — игнорирование темы буллинга. Многие родители считают, что «в нашем классе такого нет», или просто не заводят этот разговор. Однако травля может быть скрытой, особенно в подростковой среде — социальная изоляция, кибербуллинг, публичное высмеивание. Психолог советует заранее обсуждать с ребенком эту тему и объяснять, что о любых проявлениях травли нужно сразу сообщать взрослым.

Как правильно готовить ребенка к школе

Для младших школьников (6–10 лет) самое важное — чувство безопасности. Психолог советует говорить о школе спокойно и позитивно, без запугиваний вроде «вот пойдешь в школу — там тебя научат дисциплине». Также важно установить стабильный режим сна за несколько недель до учебы и научить ребенка называть свои чувства: «Мне страшно», «Я расстроился», «Я растерялся».

В средней школе (11–14 лет) главная задача родителей — поддержать самооценку ребенка. В этом возрасте дети особенно чувствительны к мнению сверстников, поэтому важно больше слушать, чем поучать, и не обесценивать подростковые переживания.

Наталья Козак также обратила внимание на то, что часто сами родители находятся в состоянии повышенной тревоги накануне учебного года — и дети «считывают» это состояние. Поэтому важно сохранять собственное спокойствие и не перегружать ребенка дополнительными кружками и секциями в первые месяцы адаптации.

Как распознать, что ребенок нуждается в помощи

Психолог советует обратить внимание на тревожные сигналы: ребенок вдруг не хочет идти в школу, часто жалуется на головную боль или боль в животе без медицинских причин, становится замкнутым, плохо спит, резко меняет настроение, теряет интерес к друзьям или любимым занятиям. В таких случаях стоит обратиться к классному руководителю, школьному психологу и при необходимости — к администрации школы.

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