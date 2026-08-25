Перерасчет выплат в Украине продолжается и в других сферах — Пенсионный фонд в августе автоматически пересматривает размер жилищных субсидий для домохозяйств, чьи доходы существенно изменились за последние полгода. В сентябре получатели могут увидеть в платежках другие суммы.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, автоматический перерасчет субсидий проводят дважды в год — в марте и августе. Но пересматривают выплаты не всем, а только тем домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50% — как в большую, так и в меньшую сторону.

Августовский перерасчет касается субсидий на август–сентябрь 2026 года. ПФУ сравнивает доходы семьи за I и II кварталы 2026 года с доходами за III и IV кварталы 2025 года. Если средний доход за новый период окажется более чем на 50% выше или ниже — размер субсидии будет пересмотрен.

Кому субсидию уменьшат

Если в семье кто-то устроился на хорошо оплачиваемую работу или существенно вырос официальный доход — и из-за этого средний доход домохозяйства увеличился более чем на 50% — ПФУ уменьшит размер субсидии. Например, семья раньше получала минимальные доходы, а за последние полгода финансовое положение значительно улучшилось — государственная помощь на оплату коммуналки станет меньше.

Кому выплаты наоборот увеличат

Механизм работает в обе стороны. Если доход семьи упал более чем на 50% — после автоматического перерасчета субсидия может увеличиться. Государство учитывает не только рост доходов, но и ситуацию, когда семья стала зарабатывать значительно меньше.

Нужно ли подавать новое заявление

Нет, если речь идет именно об этом автоматическом перерасчете в связи с изменением доходов. ПФУ самостоятельно получает необходимую информацию и пересматривает сумму выплаты. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд из-за того, что субсидия изменилась, не нужно.

В то же время стоит помнить: если доход семьи изменился несущественно — менее чем на 50% — автоматический перерасчет не применяется. Самого факта изменения зарплаты или другого дохода недостаточно — изменение должно быть существенным.

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