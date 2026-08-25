Перерахунок виплат в Україні триває і в інших сферах — Пенсійний фонд у серпні автоматично переглядає розмір житлових субсидій для домогосподарств, чиї доходи суттєво змінилися за останні пів року. У вересні отримувачі можуть побачити в платіжках інші суми.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України, автоматичний перерахунок субсидій проводять двічі на рік — у березні та серпні. Але переглядають виплати не всім, а лише тим домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50% — як у більший, так і в менший бік.

Серпневий перерахунок стосується субсидій на серпень–вересень 2026 року. ПФУ порівнює доходи родини за I та II квартали 2026 року з доходами за III та IV квартали 2025 року. Якщо середній дохід за новий період виявиться більш ніж на 50% вищим або нижчим — розмір субсидії буде переглянуто.

Кому субсидію зменшать

Якщо в родині хтось влаштувався на добре оплачувану роботу або суттєво зріс офіційний дохід — і через це середній дохід домогосподарства збільшився більш ніж на 50% — ПФУ зменшить розмір субсидії. Наприклад, сім'я раніше отримувала мінімальні доходи, а за останні пів року фінансове становище значно покращилося — державна допомога на оплату комуналки стане меншою.

Кому виплати навпаки збільшать

Механізм працює в обидва боки. Якщо дохід родини впав більш ніж на 50% — після автоматичного перерахунку субсидія може збільшитися. Держава враховує не лише зростання доходів, а й ситуацію, коли сім'я почала заробляти значно менше.

Чи потрібно подавати нову заяву

Ні, якщо йдеться саме про цей автоматичний перерахунок у зв'язку зі зміною доходів. ПФУ самостійно отримує необхідну інформацію та переглядає суму виплати. Додатково звертатися до Пенсійного фонду через те, що субсидія змінилася, не потрібно.

Водночас варто пам'ятати: якщо дохід родини змінився несуттєво — менш ніж на 50% — автоматичний перерахунок не застосовується. Самого факту зміни зарплати чи іншого доходу недостатньо — зміна має бути суттєвою.

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