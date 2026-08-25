Обов'язкові уроки англійської мови в Одесі проводитимуть в ігровому форматі через пісні, активності та розваги.

Погода в Одеській області на тиждень обіцяє бути нестійкою, а в освітній сфері регіону тим часом готуються до важливих змін. Одеська міська рада повідомила, що з 1 вересня в місті запроваджують обов'язкове вивчення англійської мови для вихованців дитячих садків.

Нововведення торкнеться понад 5 тисяч старших дошкільнят. Загалом із 1 вересня в Одесі в очному режимі працюватимуть 107 дитячих садків, які відвідають близько 15,2 тисячі дітей. Обов'язкову англійську запроваджують саме для вихованців старших груп.

Як повідомляє Times.od.ua з посиланням на Одеську міськраду, заняття з англійської мови проводитимуть в адаптованому для дошкільнят форматі. Діти вивчатимуть мову через рухливі ігри, творчі активності та пісні — без традиційних уроків за партами.

Інклюзивна освіта в Одесі: що зміниться

Окрім мовного нововведення, в одеських закладах освіти розширюють інклюзивний простір. У новому навчальному році в школах міста заплановано 719 інклюзивних та 27 спеціальних класів. У дитячих садках функціонуватимуть 187 інклюзивних груп.

Також завершили облаштування Інклюзивно-ресурсного центру №9. За підтримки Одеської обласної військової адміністрації для закладів освіти придбали два нові автобуси — їх передадуть спеціальній школі №75 та ліцею №49.

Що означає обов'язкова англійська для батьків

Для батьків старших дошкільнят жодних додаткових витрат нововведення не передбачає — заняття інтегрують у звичайну програму перебування дитини в садку. Відвідуватимуть уроки англійської всі вихованці старших груп без винятку. Одеська міськрада наголошує, що формат занять розроблений з урахуванням вікових особливостей дітей 5–6 років.

Раніше Politeka повідомляла, зміна графіку поїздів в Одеській області: Укрзалізниця зробила попередження про затримання.

Також Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: де знайти хороші варіанти.

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на світло в Одеській області: стало відомо, хто отримав додаткові нарахування.