За січень-липень 2026 року Україна імпортувала 109,5 тисяч тонн мороженої риби — на 3,1% більше, ніж торік. Однак у грошовому вимірі витрати зросли значно суттєвіше.

Ситуація з продуктами в Україні залишається в центрі уваги — цього разу стало відомо про суттєве зростання вартості імпортної мороженої риби. Україна продовжує нарощувати закупівлі за кордоном, проте темпи подорожчання виявилися значно вищими за збільшення фізичних обсягів.

За даними Державної митної служби, у січні-липні 2026 року Україна імпортувала 109,5 тисяч тонн мороженої риби (крім рибного філе). Це на 3,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Як пише Agrotimes, у грошовому еквіваленті імпорт зріс на 15,7% — до 256,9 мільйона доларів.

Різниця між зростанням обсягів (3,1%) та зростанням вартості (15,7%) свідчить про помітне подорожчання риби на зовнішніх ринках. Українські імпортери купують дещо більше риби, але платять за неї значно більше грошей.

Хто постачає морожену рибу в Україну

Найбільшими постачальниками мороженої риби протягом семи місяців 2026 року стали три країни. Ісландія забезпечила 21,7% усього імпорту, Сполучені Штати Америки — 17,8%, а Норвегія — 16,5%. Разом ці три країни покривають понад половину — 56% — українського імпорту мороженої риби.

Що означає подорожчання для споживачів

Зростання вартості імпорту на 15,7% при збільшенні фізичних обсягів лише на 3,1% означає, що середня ціна кілограма мороженої риби для українських покупців зросла. У перерахунку на кілограм середня вартість імпортованої риби склала близько 2,35 долара — проти приблизно 2,08 долара роком раніше.

Морожена риба залишається важливою частиною споживчого кошика українців, особливо в регіонах, віддалених від моря. Подальша динаміка цін залежатиме від світової кон'юнктури та курсу гривні.