За январь-июль 2026 года Украина импортировала 109,5 тысяч тонн мороженой рыбы — на 3,1% больше, чем годом ранее. Однако в денежном выражении расходы выросли значительно существеннее.

Ситуация с продуктами в Украине остается в центре внимания — на этот раз стало известно о существенном росте стоимости импортной мороженой рыбы. Украина продолжает наращивать закупки за границей, однако темпы подорожания оказались значительно выше увеличения физических объемов.

По данным Государственной таможенной службы, в январе-июле 2026 года Украина импортировала 109,5 тысяч тонн мороженой рыбы (кроме рыбного филе). Это на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Как пишет Agrotimes, в денежном эквиваленте импорт вырос на 15,7% — до 256,9 миллиона долларов.

Разница между ростом объемов (3,1%) и ростом стоимости (15,7%) свидетельствует о заметном подорожании рыбы на внешних рынках. Украинские импортеры покупают несколько больше рыбы, но платят за нее значительно больше денег.

Кто поставляет мороженую рыбу в Украину

Крупнейшими поставщиками мороженой рыбы за семь месяцев 2026 года стали три страны. Исландия обеспечила 21,7% всего импорта, Соединенные Штаты Америки — 17,8%, а Норвегия — 16,5%. Вместе эти три страны покрывают более половины — 56% — украинского импорта мороженой рыбы.

Что означает подорожание для потребителей

Рост стоимости импорта на 15,7% при увеличении физических объемов лишь на 3,1% означает, что средняя цена килограмма мороженой рыбы для украинских покупателей выросла. В пересчете на килограмм средняя стоимость импортированной рыбы составила около 2,35 доллара — против примерно 2,08 доллара годом ранее.

Мороженая рыба остается важной частью потребительской корзины украинцев, особенно в регионах, отдаленных от моря. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от мировой конъюнктуры и курса гривны.