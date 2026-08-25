У ПФУ пояснили, які чинники впливають на розмір виплат пенсії в Україні і чи провели індексацію у 2026 році для тих, хто вийшов на пенсію до 2004 року.

Пенсійне забезпечення в Україні залишається однією з найгостріших соціальних тем — нерідко державні службовці з однаковим стажем і схожими посадами отримують суттєво різні виплати. У Пенсійному фонді пояснили, чому так відбувається і чи передбачене для таких випадків окреме підвищення.

Чому пенсії держслужбовців можуть відрізнятися

Однаковий страховий або спеціальний стаж, а також робота на схожих посадах не гарантують однакового розміру пенсії. Як повідомляє Соцпортал із посиланням на газету «На пенсії», на кінцеву суму виплат впливають одразу кілька чинників.

Передусім ідеться про заробіток, який враховувався під час призначення пенсії, тривалість стажу та законодавство, що діяло на момент виходу людини на пенсію. Крім того, значення мають і подальші перерахунки — якщо двоє людей виходили на пенсію в різні роки, їхні виплати могли перераховувати за різними правилами.

Окремо варто враховувати, що з 1 січня 2004 року в Україні діє система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Пенсії, призначені до цієї дати, свого часу перераховували відповідно до нового законодавства, що також могло вплинути на різницю в сумах.

Як проіндексували пенсії держслужбовців у 2026 році

З 1 березня 2026 року пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про державну службу» до 31 грудня 2025 року включно, підвищили із застосуванням коефіцієнта 1,121 — тобто на 12,1%. Це також стосується пенсій за законами про службу в органах місцевого самоврядування, статус народного депутата та наукову і науково-технічну діяльність.

Перерахунок Пенсійний фонд проводив автоматично, без окремого звернення пенсіонерів. Розмір підвищення визначався індивідуально: воно не могло бути меншим за 100 гривень і більшим за 2595 гривень.

Чи була окрема індексація для тих, хто вийшов на пенсію до 2004 року

Окремого спеціального підвищення саме для тих держслужбовців, які вийшли на пенсію до 2004 року, у постанові Кабміну №236 не передбачено. Водночас це не означає, що такі пенсії взагалі не індексувалися. Якщо пенсія була призначена за Законом «Про державну службу» до 31 грудня 2025 року, вона підпадала під загальне підвищення на коефіцієнт 1,121.

Таким чином, різниця у виплатах, на яку звертають увагу пенсіонери, стосується передусім базових розмірів пенсій, що сформувалися в різні роки, а не відсутності індексації у 2026 році.

Які коефіцієнти застосовували для різних років

Постанова №236 передбачила також окремий механізм для пенсій, призначених за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Для виплат, які не були підвищені за основним механізмом індексації, діють різні коефіцієнти залежно від року, показник середньої зарплати за який використовувався:

за 2021–2022 роки — коефіцієнт 1,061;

за 2023 рік — коефіцієнт 1,048.

Загальне підвищення за всіма передбаченими постановою механізмами не могло перевищувати 2595 гривень. При цьому для пенсій держслужбовців діє окрема норма — коефіцієнт 1,121.

Що робити, якщо виплата здається заниженою

Якщо пенсіонер вважає, що його виплату неправильно перерахували або не врахували передбачені законом складові, він може звернутися до Пенсійного фонду. У відомстві зобов'язані надати інформацію про всі складові пенсії та підстави проведених перерахунків.

Однак сам факт того, що інша людина з таким самим стажем або на такій самій посаді отримує більше, не дає автоматичного права на перерахунок. Для цього потрібно встановити, чи є законні підстави для зміни розміру конкретної пенсії. Чинне законодавство не передбачає загального правила, за яким усі пенсії державних службовців, призначені в різні роки, автоматично мають бути приведені до однакового розміру.

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