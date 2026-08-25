В ПФУ объяснили, какие факторы влияют на размер выплат пенсии в Украине и провели ли индексацию в 2026 году для вышедших на пенсию до 2004 года.

Пенсионное обеспечение в Украине остается одной из самых острых социальных тем — нередко государственные служащие с одинаковым стажем и схожими должностями получают существенно разные выплаты. В Пенсионном фонде объяснили, почему так происходит и предусмотрено ли для таких случаев отдельное повышение.

Почему пенсии госслужащих могут отличаться

Одинаковый страховой или специальный стаж, а также работа на похожих должностях не гарантируют одинакового размера пенсии. Как сообщает Соцпортал со ссылкой на газету «На пенсії», на конечную сумму выплат влияют сразу несколько факторов.

Прежде всего речь идет о заработке, который учитывался при назначении пенсии, продолжительности стажа и законодательстве, действовавшем на момент выхода человека на пенсию. Кроме того, значение имеют и последующие перерасчеты — если двое людей выходили на пенсию в разные годы, их выплаты могли пересчитываться по разным правилам.

Отдельно стоит учитывать, что с 1 января 2004 года в Украине действует система общеобязательного государственного пенсионного страхования. Пенсии, назначенные до этой даты, в свое время пересчитали в соответствии с новым законодательством, что также могло повлиять на разницу в суммах.

Как проиндексировали пенсии госслужащих в 2026 году

С 1 марта 2026 года пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» до 31 декабря 2025 года включительно, повысили с применением коэффициента 1,121 — то есть на 12,1%. Это также касается пенсий по законам о службе в органах местного самоуправления, статусе народного депутата и научной и научно-технической деятельности.

Перерасчет Пенсионный фонд проводил автоматически, без отдельного обращения пенсионеров. Размер повышения определялся индивидуально: оно не могло быть меньше 100 гривен и больше 2595 гривен.

Была ли отдельная индексация для вышедших на пенсию до 2004 года

Отдельного специального повышения именно для тех госслужащих, которые вышли на пенсию до 2004 года, в постановлении Кабмина №236 не предусмотрено. Вместе с тем это не означает, что такие пенсии вообще не индексировались. Если пенсия была назначена по Закону «О государственной службе» до 31 декабря 2025 года, она подпадала под общее повышение на коэффициент 1,121.

Таким образом, разница в выплатах, на которую обращают внимание пенсионеры, касается прежде всего базовых размеров пенсий, сформировавшихся в разные годы, а не отсутствия индексации в 2026 году.

Какие коэффициенты применялись для разных лет

Постановление №236 предусмотрело также отдельный механизм для пенсий, назначенных по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Для выплат, которые не были повышены по основному механизму индексации, действуют разные коэффициенты в зависимости от года, показатель средней зарплаты за который использовался:

за 2021–2022 годы — коэффициент 1,061;

за 2023 год — коэффициент 1,048.

Общее повышение по всем предусмотренным постановлением механизмам не могло превышать 2595 гривен. При этом для пенсий госслужащих действует отдельная норма — коэффициент 1,121.

Что делать, если выплата кажется заниженной

Если пенсионер считает, что его выплату неправильно пересчитали или не учли предусмотренные законом составляющие, он может обратиться в Пенсионный фонд. В ведомстве обязаны предоставить информацию о всех составляющих пенсии и основаниях проведенных перерасчетов.

Однако сам факт того, что другой человек с таким же стажем или на такой же должности получает больше, не дает автоматического права на перерасчет. Для этого нужно установить, есть ли законные основания для изменения размера конкретной пенсии. Действующее законодательство не предусматривает общего правила, по которому все пенсии государственных служащих, назначенные в разные годы, автоматически должны быть приведены к одинаковому размеру.

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