Лазанья - сочное, сырное и сытное блюдо, а этот домашний рецепт готовится проще классического благодаря хитрости с тремя видами сыра одновременно.

Лазанья - одно из самых популярных итальянских блюд, которое любят за сочный мясной соус, слои нежного теста и тянущуюся сырную шапку. Этот рецепт лазаньи особенный тем, что заменяет привычную начинку сочетанием трех видов сыра - моцареллы, рикотты и домашнего сыра, - а это делает блюдо особенно сочным даже после повторного разогрева. Такой вариант подойдет и на семейный ужин, и для гостей, потому что готовится из простых продуктов, которые легко найти в любом магазине.

Ингредиенты для лазаньи

Для мясного соуса понадобится приблизительно 450 г говяжьего фарша (оптимально с жирностью 15-20%), одна средняя луковица, два больших зубчика чеснока, 60 мл сухого красного вина (можно заменить мясным или куриным бульоном), 1 столовая ложка растительного масла, приблизительно 700 г соуса маринара (это около 3 стаканов), половина чайной ложки морской соли, четверть чайной ложки черного молотого перца, четверть чайной ложки сушеного тимьяна, половина чайной ложки сахара и 2 столовые ложки измельченной петрушки. Также нужны 9 листов лазаньи, отваренных до состояния аль-денте.

Для сырного соуса возьмите приблизительно 450 г домашнего сыра (с низким процентом жирности), приблизительно 425 г рикотты, одно большое яйцо, еще 2 столовые ложки измельченной петрушки и 4 стакана (приблизительно 450-480 г) тертой моцареллы - ее нужно разделить на части для разных слоев.

Как приготовить лазанью: пошагово

Сначала готовят мясной соус: в глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогревают масло, добавляют фарш и измельченный лук и обжаривают, разбивая комочки мяса, приблизительно 5 минут, пока фарш не потеряет розовый цвет. Далее добавляют измельченный чеснок и жарят еще минуту до появления аромата.

Затем в сковороду вливают вино и перемешивают около 2 минут, пока оно почти испарится. Добавляют соус маринара, соль, перец, тимьян, сахар и петрушку, доводят до кипения, накрывают крышкой и тушат соус еще 5 минут.

Для сырного соуса в отдельной большой миске смешивают домашний сыр, рикотту, один стакан тертой моцареллы, яйцо и петрушку - все хорошо перемешивают до однородности.

Духовку разогревают до 190°C. В большой кастрюле с хорошо подсоленной водой варят листы лазаньи до состояния аль-денте, после чего сразу сливают воду и обливают листы холодной водой, чтобы остановить варку и не дать им слипнуться.

Для сборки лазаньи на дно формы размером приблизительно 23х33 см выкладывают половину стакана мясного соуса. Далее кладут три листа лазаньи, треть мясного соуса, стакан тертой моцареллы и половину сырной начинки. Этот порядок повторяют еще раз, а для верхнего слоя выкладывают последние три листа лазаньи, остаток мясного соуса и оставшуюся моцареллу.

Форму накрывают фольгой (чтобы фольга не прилипала к сыру, можно вставить в поверхность лазаньи 9-12 зубочисток) и выпекают при 190°C в течение 45 минут. Затем фольгу снимают и ставят лазанью под гриль еще на 3-5 минут, пока сыр не приобретет золотистый цвет.

Главный секрет: перед подачей лазанью обязательно нужно оставить отдохнуть приблизительно на 30 минут. Если резать блюдо сразу после духовки, слои расползутся и не будут держать форму.

Готовую лазанью можно хранить в холодильнике в собранном, но еще не запеченном виде до двух дней, а также замораживать - как до выпекания, так и после - до трех месяцев в плотно закрытом контейнере. Разогревать блюдо лучше в духовке при 175°C, накрыв фольгой, а если лазанья была заморожена сырой, время выпекания стоит увеличить до 60-90 минут.

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