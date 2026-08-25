Чебуреки можна приготувати навіть без традиційного тіста — цей рецепт із капустою та грибами вдвічі швидший за класичний, бо основою слугують готові тонкі коржі.

Чебуреки — це смажені пиріжки з тонким тістом, популярні у східноєвропейській кухні. Найчастіше їх готують із м'ясною начинкою, але існує й вегетаріанський варіант — з капустою, грибами та шпинатом. Головна фішка цього рецепта в тому, що замість того, щоб замішувати й розкачувати тісто, використовуються вже готові тонкі сирі коржі (тортильї). Це скорочує час приготування вдвічі, а смак виходить не менш апетитним — багато хто порівнює його з улюбленими смаженими рулетиками.

Начинка готується в одній сковороді, тож брудного посуду теж буде мінімум. Ці чебуреки без м'яса стають справжнім хітом навіть серед тих, хто зазвичай віддає перевагу класичним м'ясним варіантам.

Інгредієнти для чебуреків

1 середня цибулина жовта — дрібно нарізана

3 ст. л. олії

2 середні морквини — очищені й натерті

приблизно 400 г грибів — нарізаних скибочками

приблизно 280 г свіжого шпинату — грубо нарізаного

1 невелика або середня головка білокачанної капусти — тонко нашаткована

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. соусу теріякі

2 ст. л. кетчупу

1 ч. л. чесникової солі

1/2 ч. л. соли та 1/4 ч. л. чорного меленого перцю — або за смаком

1 упаковка сирих (нетермооброблених) тонких коржів — приблизно 18 штук середнього розміру, розморожених у холодильнику, якщо вони були заморожені

Як приготувати чебуреки: покроково

У великій глибокій сковороді на середньо-високому вогні розігрійте 3 столові ложки олії, додайте нарізану цибулю і обсмажуйте, доки вона не почне пом'якшуватися — приблизно 2 хвилини. Додайте моркву і смажте ще 1 хвилину. Потім додайте гриби й обсмажуйте ще 2 хвилини. Всипте шпинат і перемішуйте, доки він не осяде — це займе приблизно 1 хвилину.

Додайте 2 столові ложки соєвого соусу, 1 столову ложку соусу теріякі та 2 столові ложки кетчупу. Всипте чесникову сіль, сіль і перець за смаком. Потім поступово, у три прийоми, додавайте капусту, кожного разу перемішуючи, і тушкуйте загалом 3-5 хвилин, безперервно перемішуючи. Капуста має стати м'якою, але залишатися трохи хрусткою. Знімайте сковороду з вогню і дайте начинці охолонути, доки вона не перестане бути гарячою. Нахиліть сковороду й ложкою заберіть зайву рідину — якщо начинка буде занадто вологою, чебуреки важко герметично запечатати.

Візьміть із горою 1 столову ложку начинки і розмістіть її на половині коржа, відступивши приблизно 2,5 см від краю. Змочіть краї коржа водою за допомогою пальця або кулінарного пензля. Складіть корж навпіл і притисніть краї вилкою, щоб отримати щільний шов — важливо добре запечатати чебуреки, інакше начинка може витекти під час смаження і бризкати олією.

У великій сковороді з антипригарним покриттям розігрійте достатню кількість олії, щоб покрити дно. Коли олія розігріється, викладайте чебуреки (по 2 штуки одночасно) і смажте на середньому вогні, перевертаючи один раз, доки обидві сторони не стануть золотисто-коричневими — це займе приблизно 1-2 хвилини з кожного боку. Готові чебуреки викладайте на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб забрати надлишок олії.

Подавайте чебуреки гарячими як основну страву або як апетитну закуску. Якщо готуєте наперед, готові чебуреки можна заморозити, а перед подачею — розігріти. Цей рецепт легко адаптувати: хтось додає до начинки трохи подрібненої курки, а хтось замінює тортильї на тонке тісто для пірожків.

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