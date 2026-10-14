Українців попередили про ризик донарахувань і блокування рахунків через перекази на картки без підтвердженого походження. Юристи пояснили, як заповнювати призначення платежу, щоб не сплачувати 18% ПДФО та 5% військового збору й уникнути штрафу до 34 000 грн.

Перекази на картку перевіряють усе ретельніше — і тепер звичайний переказ від друга чи родича може стати приводом для податкових донарахувань і блокування рахунку, якщо в полі «Призначення платежу» порожньо або стоїть жартівливий коментар. Про ризик українців попередили юристи, повідомляє «Новини.LIVE».

Банки системно моніторять карткові операції. Якщо клієнт регулярно отримує чи переказує значні суми й не має офіційних документів, які пояснюють походження цих грошей, податкова може визнати їх незадекларованим доходом. У такому разі з усієї суми доведеться сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Якщо ж податківці запідозрять систематичну незареєстровану підприємницьку діяльність, додатково загрожує штраф за ведення бізнесу без реєстрації ФОП — від 17 000 до 34 000 гривень. Судова практика в таких справах майже завжди на боці фіскальної служби, коли людина не має доказів походження коштів.

Які перекази не оподатковуються

У законодавстві є безпечні категорії переказів, на які податок не нараховують. Це аліменти, повернуті борги чи позики, фінансова допомога від близьких родичів, а також кошти від продажу першого за рік автомобіля. Однак навіть для таких операцій фахівці радять зберігати первинні документи: розписки, договори або банківські виписки.

Як заповнювати призначення платежу, щоб не отримати штраф

Перше правило — завжди вказуйте зрозуміле призначення платежу. Якщо повертаєте борг або перераховуєте гроші родичам, не залишайте поле порожнім і не пишіть жартівливі коментарі. Чітка примітка на кшталт «Повернення боргу за договором/розпискою від [дата]» або «Матеріальна допомога матері» суттєво знижує ризик уваги фінансового моніторингу до вашої операції.

Друге правило — зберігайте чеки, розписки та електронні квитанції щонайменше три роки. Заведіть окрему папку в телефоні чи хмарі для фотографій розписок, договорів купівлі-продажу і довідок про доходи. Якщо банк або податкова надішле запит щодо походження коштів, ви надасте підтвердження за кілька хвилин і уникнете замороження рахунку.

Під пильною увагою фінмоніторингу зазвичай опиняються саме регулярні надходження «на картку» від різних людей без зрозумілого призначення. Одне-два пояснення в полі платежу та збережені документи — найпростіший спосіб не перетворити звичайний переказ на податковий борг із донарахуванням 18% ПДФО та штрафом до 34 000 грн.