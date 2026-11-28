У 2026 році розмір пенсії залежить від страхового стажу, співвідношення зарплати до середньої по країні та віку виходу на заслужений відпочинок. При офіційній зарплаті 15 000 грн виплата становитиме від 4 720 грн при 30 роках стажу до 6 290 грн при 40 роках.

Пенсія за стажем у 2026 році залежить від трьох речей: скільки років страхового стажу встигла накопичити людина, як її зарплата співвідноситься із середньою по країні та в якому віці вона виходить на заслужений відпочинок. Найпростіше зрозуміти це на прикладі офіційної зарплати 15 000 гривень.

Пенсійний фонд рахує пенсію за віком за загальною формулою. Для цього беруть середню зарплату в Україні за три календарні роки, які передують року оформлення виплати. Цей показник множать на індивідуальний коефіцієнт доходу людини, а отриманий результат - на коефіцієнт стажу. Кожен рік страхового стажу - це 1%, тож 30 років дають коефіцієнт 0,3, а 40 років - 0,4.

Індивідуальний коефіцієнт доходу показує, як ваша зарплата співвідноситься з середньою по країні за ті самі місяці. Враховують період із 2000 року або з моменту, коли людина почала сплачувати єдиний соціальний внесок. У 2026 році середня зарплата для розрахунку пенсії становить близько 17 480 гривень.

Скільки нарахують при зарплаті 15 000 гривень

Якщо людина протягом трудової діяльності отримувала 15 000 гривень, її індивідуальний коефіцієнт доходу буде в межах 0,85-0,95. При коефіцієнті 0,9 зарплата для розрахунку пенсії становитиме 15 730 гривень.

Далі все вирішує стаж. За даними ПФУ, які наводить Новини.LIVE, виходить такий розрахунок:

30 років стажу - близько 4 720 гривень;

35 років стажу - близько 5 507 гривень;

40 років стажу - близько 6 290 гривень.

Це базові суми без урахування індексації та доплат за понаднормовий стаж. Різниця між 30 і 40 роками стажу - 1 570 гривень на місяць.

Від чого ще залежить пенсія

Окрім зарплати, на розмір виплати впливають ще кілька факторів. Насамперед це вік виходу на пенсію і мінімальний стаж. У 2026 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. З 23 роками стажу пенсію дадуть у 63 роки, а якщо стажу від 15 років - лише з 65 років.

Важливе й співвідношення власної зарплати із середньою по країні в різні періоди. Якщо середня зарплата зростала швидше за ваш дохід, індивідуальний коефіцієнт буде нижчим, а отже, меншою буде і виплата.

Як перевірити свій стаж і зарплату для пенсії

Найзручніше зробити це онлайн через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду. Там видно весь накопичений страховий стаж і суми заробітку, з яких сплачували ЄСВ.

Дані можна подивитися і в застосунку "Дія", а також за запитом до будь-якого сервісного центру ПФУ. Якщо в реєстрі бракує якогось періоду роботи, радять звіритися з трудовою книжкою і подати уточнені дані до ПФУ. Чим раніше виправити помилки в стажі, тим точнішим буде розрахунок майбутньої пенсії.

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