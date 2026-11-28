В 2026 году размер пенсии зависит от страхового стажа, соотношения зарплаты со средней по стране и возраста выхода на заслуженный отдых. При официальной зарплате 15 000 грн выплата составит от 4 720 грн при 30 годах стажа до 6 290 грн при 40 годах.

Пенсия за стажем в 2026 году зависит от трех вещей: сколько лет страхового стажа накопил человек, как его зарплата соотносится со средней по стране и в каком возрасте он выходит на заслуженный отдых. Проще всего разобраться на примере официальной зарплаты 15 000 гривен.

Пенсионный фонд считает пенсию по возрасту по общей формуле. Для этого берут среднюю зарплату в Украине за три календарных года, которые предшествуют году оформления выплаты. Этот показатель умножают на индивидуальный коэффициент дохода человека, а полученный результат - на коэффициент стажа. Каждый год страхового стажа - это 1%, поэтому 30 лет дают коэффициент 0,3, а 40 лет - 0,4.

Индивидуальный коэффициент дохода показывает, как ваша зарплата соотносится со средней по стране за те же месяцы. Учитывают период с 2000 года или с момента, когда человек начал платить единый социальный взнос. В 2026 году средняя зарплата для расчета пенсии составляет около 17 480 гривен.

Сколько начислят при зарплате 15 000 гривен

Если человек в течение трудовой деятельности получал 15 000 гривен, его индивидуальный коэффициент дохода будет в пределах 0,85-0,95. При коэффициенте 0,9 зарплата для расчета пенсии составит 15 730 гривен.

Дальше все решает стаж. По данным ПФУ, которые приводит Новини.LIVE, получается такой расчет:

30 лет стажа - около 4 720 гривен;

35 лет стажа - около 5 507 гривен;

40 лет стажа - около 6 290 гривен.

Это базовые суммы без учета индексации и доплат за сверхнормативный стаж. Разница между 30 и 40 годами стажа - 1 570 гривен в месяц.

От чего еще зависит пенсия

Помимо зарплаты, на размер выплаты влияют еще несколько факторов. Прежде всего это возраст выхода на пенсию и минимальный стаж. В 2026 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа. С 23 годами стажа пенсию дадут в 63 года, а если стажа от 15 лет - только с 65 лет.

Важно и соотношение собственной зарплаты со средней по стране в разные периоды. Если средняя зарплата росла быстрее вашего дохода, индивидуальный коэффициент будет ниже, а значит, меньше будет и выплата.

Как проверить свой стаж и зарплату для пенсии

Удобнее всего сделать это онлайн через личный кабинет на портале Пенсионного фонда. Там виден весь накопленный страховой стаж и суммы заработка, с которых платили ЕСВ.

Данные можно посмотреть и в приложении "Дія", а также по запросу в любой сервисный центр ПФУ. Если в реестре не хватает какого-то периода работы, советуют свериться с трудовой книжкой и подать уточненные данные в ПФУ. Чем раньше исправить ошибки в стаже, тем точнее будет расчет будущей пенсии.

Ранее Politeka сообщала, сколько стажа может потерять ФОП из-за недоплаты ЕСВ.

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