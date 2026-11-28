Единовременная помощь при рождении ребенка останется на уровне 50 000 гривен, а перерасчет других выплат не планируется: все суммы зафиксировали еще 1 января 2026 года.

Детские выплаты в Украине с 1 декабря 2026 года не изменятся - государство не планирует повышать размеры социальной помощи семьям с детьми. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Все перерасчеты произошли еще в начале года, 1 января. Поэтому с началом календарной зимы суммы остаются теми же, что действовали в течение 2026 года.

Сколько заплатят при рождении ребенка

Родители малышей, рожденных с 1 января 2026 года, получают фиксированную единовременную помощь - 50 000 гривен. Сумма одинакова независимо от того, каким по счету является ребенок в семье.

Раньше семьи получали в общей сложности 41 280 гривен: сразу перечисляли 10 320 гривен, а остаток разбивали на ежемесячные платежи по 860 гривен в течение трех лет. Теперь выплата стала единовременной и больше.

Если детей родилось несколько, государство финансирует каждого ребенка отдельно. За двойню 2026 года родителям назначат сразу 100 000 гривен, а за тройню - 150 000 гривен.

Ежемесячные выплаты на детей

Помимо единовременной помощи, семьи имеют право на ежемесячные средства по уходу за ребенком до года. Стандартный размер достигает 7 000 гривен в месяц, а для семей с детьми с инвалидностью сумма вырастает до 10 500 гривен.

Начисления стартуют сразу после завершения отпуска по беременности и родам. Оформить помощь могут и те родители, чьим малышам по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнился год.

Для семей с детьми от одного до трех лет действует программа «єЯсла». Она позволяет ежемесячно получать 8 000 гривен при условии, что мать или другой законный представитель возвращается на работу на полный рабочий день. Если воспитывается ребенок с инвалидностью, компенсация составляет 12 000 гривен.

Как оформить выплату

Подать заявление на единовременную помощь при рождении имеет право один из родителей или опекун, с которым постоянно проживает ребенок. Обратиться можно дистанционно через приложение или вебпортал «Дія», в рамках комплексного сервиса «єМалятко», а также офлайн - в ЦНАПах и сервисных центрах ПФУ.

Для получения денег заявитель предоставляет паспорт, заявление и свидетельство о рождении ребенка. Если обращение подает опекун, обязательно добавляется копия решения об установлении опеки.

Важно следить за сроками: обратиться за единовременной помощью разрешается только в течение первых 12 месяцев жизни малыша.

Что еще можно оформить через «Дію»

На портале и в приложении «Дія» также запустили оформление помощи в связи с беременностью и родами. Она составляет 7 000 гривен в месяц и предназначена для незастрахованных женщин с действующим медицинским заключением.

Ежемесячную помощь по уходу за ребенком до года выплачивают на спецсчет «Дія.Картки» «Турбота про дитину» для покупки конкретных детских товаров и услуг.

Ранее Politeka сообщала, как получить 50 000 гривен, если ребенок родился за границей.

Также Politeka писала, как через «Дію» оформить помощь до 8 000 гривен.

Как сообщала Politeka, какие медицинские услуги теперь можно оплатить из детских выплат.