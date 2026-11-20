Батьки дітей від одного до трьох років можуть оформити щомісячну державну допомогу на оплату догляду за програмою "єЯсла" онлайн у застосунку. Виплата сягає 8 000 гривень, а для дітей з інвалідністю - 12 000 гривень.

Соцдопомога в Україні поступово переходить в онлайн: тепер батьки можуть оформити нову виплату на дитину, не виходячи з дому. У застосунку "Дія" з'явилася можливість подати заяву на щомісячну допомогу за програмою "єЯсла".

Про це повідомляють Вчасні Новини з посиланням на пресслужбу порталу "Дія". Йдеться про гроші для батьків, які виховують дитину від одного до трьох років і повернулися до повноцінної роботи.

Скільки грошей можна отримати

Розмір допомоги "єЯсла" становить 8 000 гривень на місяць. Якщо ж дитина має інвалідність, виплата збільшується до 12 000 гривень щомісяця. Це суттєва підтримка для родин, які оплачують догляд за малечею.

Важлива деталь: гроші зараховують на спеціальний рахунок "Турбота про дитину" на Дія.Картці. Витрачати їх можна не на що завгодно, а лише на конкретні потреби.

На що можна витратити допомогу

Кошти з рахунку "Турбота про дитину" дозволено спрямовувати на оплату послуг няні або закладу догляду. Також можна придбати дитячий одяг і взуття, оплатити медичні та освітні послуги.

Хто має право на виплату

Подати заяву через "Дію" може мама, яка відповідає кільком умовам. Вона має виховувати дитину віком від одного до трьох років і офіційно працювати за наймом повний робочий день.

Також потрібен паспорт громадянина України або закордонний паспорт разом із РНОКПП. Крім того, у мами має бути зареєстроване місце проживання або фактичне місце проживання як внутрішньо переміщеної особи.

Як оформити виплату через "Дію"

Процедура подачі заяви складається з кількох простих кроків:

Авторизуйтеся на порталі "Дія" і знайдіть послугу "Допомога працюючим батькам" (єЯсла).

Оберіть дитину, на яку оформлюється допомога.

Дочекайтеся відповіді від Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Оберіть спеціальний рахунок "Турбота про дитину".

Перевірте сформовану заяву та підпишіть її Дія.Підписом або файловим КЕП.

Звернутися по допомогу потрібно протягом шести місяців від дня виникнення права на неї. У такому разі виплату нарахують за весь належний період - від місяця після першого дня народження дитини або від місяця виходу мами на повний робочий день до місяця, коли дитині виповниться три роки.

Якщо дитину доглядає батько або законний представник, оформити допомогу через портал "Дія" не вийде - там подати заяву може лише мама. У такому разі варто звернутися особисто через ЦНАП або сервісний центр Пенсійного фонду України.

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