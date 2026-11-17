Президент підписав закон «Про базову соціальну допомогу»: з 1 січня 2028 року працездатні безробітні, які не шукають роботу без поважних причин, можуть залишитися без виплат.

Соцдопомога в Україні зміниться з 1 січня 2028 року: президент Володимир Зеленський підписав закон «Про базову соціальну допомогу». Працездатні безробітні, які не шукають роботу без поважних причин, можуть залишитися без державних виплат.

Йдеться про Закон №5012-IX. За новими правилами безробітні українці, які отримуватимуть базову соціальну допомогу, муситимуть брати участь у пошуку роботи. Для цього запровадять соціальний контракт, у якому пропишуть обов'язки людини, зокрема щодо працевлаштування.

Якщо громадянин без поважних причин ігноруватиме погоджений план або відмовлятиметься виконувати умови контракту, державну допомогу можуть припинити. Водночас сама відсутність роботи не стане причиною автоматичного скасування виплат.

Хто зможе отримувати гроші без роботи

Нові правила не означають, що всі безробітні залишаться без виплат. Закон передбачає винятки для людей, які не можуть виконувати вимоги через проблеми зі здоров'ям, необхідність доглядати за дітьми чи людьми з інвалідністю, відсутність доступної роботи або небезпечну ситуацію в регіоні проживання.

Яка процедура припинення допомоги

Перед припиненням виплат соціальний менеджер зобов'язаний з'ясувати причини невиконання умов контракту та отримати письмові пояснення від людини. Вирішальним буде те, чи виконує вона погоджені з державою зобов'язання.

Нові правила запрацюють у 2028 році. Тоді ж розпочнеться перехідний період для сімей, які вже отримують окремі види соціальної допомоги.

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