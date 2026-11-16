Відкриті соуси та заправки на полицях холодильника псуються швидше, ніж здається. Експерти назвали п'ять приправ, які не можна вживати після закінчення терміну придатності - серед них майонез, часник в олії та свіжа сальса.

Як правильно зберігати продукти вдома - питання, яке стосується не лише сала чи овочів. На полицях холодильника нерідко накопичуються відкриті соуси та заправки, про які легко забути. Деякі з них псуються швидше, ніж здається, і можуть стати причиною харчового отруєння.

Як повідомляє видання TrueUA з посиланням на Verywell Health, є п'ять соусів і приправ, які не варто вживати після закінчення терміну придатності. Найбільш ризикованими є продукти, що містять яйця, молочні компоненти або зберігаються в олії.

Майонез і соуси на його основі

Майонез готують із яєць, тому за неправильного зберігання в ньому швидко розмножуються небезпечні бактерії. Це стосується також соусів на його основі - тартарного та айолі. Якщо на продукті з'явилася пліснява або він має неприємний запах, його треба викинути.

Вершкові заправки

Соус ранч, цезар і заправка з блакитним сиром мають обмежений термін зберігання. З часом їхня основа стає сприятливим середовищем для розмноження бактерій. Натомість заправки на основі оцту, наприклад бальзамічні, зберігаються довше завдяки високій кислотності.

Часник в олії та олія з перцем чилі

Окремої обережності потребує подрібнений часник, який зберігається в олії. У таких умовах активно розмножується бактерія Clostridium botulinum, що виробляє небезпечний ботулотоксин. Потрапляння цієї отрути в організм спричиняє ботулізм.

Схожий ризик існує і для олії, в якій зберігають перець чилі. Небезпека полягає в тому, що токсин не обов'язково змінює запах, смак чи зовнішній вигляд продукту. Тому важливо дотримуватися термінів і умов, зазначених виробником на етикетці.

Свіжа сальса та гуакамоле

Соуси зі свіжих овочів мають порівняно короткий термін придатності. Після відкриття сальса поступово окислюється, а на її поверхні може з'явитися пліснява. Те саме стосується гуакамоле - вживати такі продукти після завершення терміну придатності не варто.

Які соуси зберігаються довше

Завдяки високій кислотності деякі приправи менш схильні до розвитку бактерій. Довше можуть зберігатися кетчуп, гірчиця, соєвий соус і заправки на основі оцту. Але навіть їх слід перевіряти на ознаки псування.

Що робити, щоб соуси не зіпсувалися

Щоб соуси довше лишалися придатними до вживання, фахівці радять тримати відкриті упаковки в холодильнику, користуватися лише чистими ложками та щільно закривати кришки. Вершкові соуси краще ставити не на дверцята холодильника, де температура змінюється найчастіше.

Приправи на основі яєць або молочних продуктів не можна лишати за кімнатної температури довше ніж на дві години. Якщо змінилися запах, колір або консистенція продукту - його краще викинути.

Дата на упаковці не завжди означає, що продукт одразу стає небезпечним після її настання. Однак варто враховувати умови зберігання та тип їжі: не всі небезпечні бактерії можна помітити за запахом чи зовнішнім виглядом.

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