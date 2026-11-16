Открытые соусы и заправки на полках холодильника портятся быстрее, чем кажется. Эксперты назвали пять приправ, которые нельзя употреблять после окончания срока годности - среди них майонез, чеснок в масле и свежая сальса.

Как правильно хранить продукты дома - вопрос, который касается не только сала или овощей. На полках холодильника нередко накапливаются открытые соусы и заправки, о которых легко забыть. Некоторые из них портятся быстрее, чем кажется, и могут стать причиной пищевого отравления.

Как сообщает издание TrueUA со ссылкой на Verywell Health, есть пять соусов и приправ, которые не стоит употреблять после окончания срока годности. Наиболее рискованными являются продукты, содержащие яйца, молочные компоненты или хранящиеся в масле.

Майонез и соусы на его основе

Майонез готовят из яиц, поэтому при неправильном хранении в нем быстро размножаются опасные бактерии. Это касается и соусов на его основе - тартарного и айоли. Если на продукте появилась плесень или появился неприятный запах, его нужно выбросить.

Сливочные заправки

Соус ранч, цезарь и заправка с голубым сыром имеют ограниченный срок хранения. Со временем их основа становится благоприятной средой для размножения бактерий. Зато заправки на основе уксуса, например бальзамические, хранятся дольше благодаря высокой кислотности.

Чеснок в масле и масло с перцем чили

Отдельной осторожности требует измельченный чеснок, который хранится в масле. В таких условиях активно размножается бактерия Clostridium botulinum, вырабатывающая опасный ботулотоксин. Попадание этого яда в организм вызывает ботулизм.

Похожий риск существует и для масла, в котором хранят перец чили. Опасность в том, что токсин не обязательно меняет запах, вкус или внешний вид продукта. Поэтому важно соблюдать сроки и условия, указанные производителем на этикетке.

Свежая сальса и гуакамоле

Соусы из свежих овощей имеют сравнительно короткий срок годности. После открытия сальса постепенно окисляется, а на ее поверхности может появиться плесень. То же касается гуакамоле - употреблять такие продукты после окончания срока годности не стоит.

Какие соусы хранятся дольше

Благодаря высокой кислотности некоторые приправы менее подвержены развитию бактерий. Дольше могут храниться кетчуп, горчица, соевый соус и заправки на основе уксуса. Но даже их следует проверять на признаки порчи.

Что делать, чтобы соусы не испортились

Чтобы соусы дольше оставались пригодными к употреблению, специалисты советуют держать открытые упаковки в холодильнике, пользоваться только чистыми ложками и плотно закрывать крышки. Сливочные соусы лучше ставить не на дверцу холодильника, где температура меняется чаще всего.

Приправы на основе яиц или молочных продуктов нельзя оставлять при комнатной температуре дольше двух часов. Если изменились запах, цвет или консистенция продукта - его лучше выбросить.

Дата на упаковке не всегда означает, что продукт сразу становится опасным после ее наступления. Однако стоит учитывать условия хранения и тип еды: не все опасные бактерии можно заметить по запаху или внешнему виду.

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