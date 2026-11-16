Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что дефицита основных продуктов питания не прогнозируют, несмотря на российские атаки на производство, склады и логистику.

Дефицит молочной продукции в Украине аналитики связывали с последствиями ударов - теперь о ситуации с базовыми продуктами высказалось правительство. В Министерстве аграрной политики не прогнозируют дефицита основных продуктов питания.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Радио Свобода.

Несмотря на российские атаки на производство, склады и логистику, Украина имеет достаточно сырья и производственных мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок. Важную роль в этом играют сотни малых и средних производителей.

Почему дефицита не будет

По словам Высоцкого, собранного урожая как сырья для производства различных продуктов питания достаточно. «Да, у нас есть в определенных отраслях крупные производители, но есть десятки, а в некоторых отраслях и сотни крафтовых производителей малого и среднего размера», - пояснил министр.

Поэтому, как подчеркнул чиновник, базовая потребность населения будет закрыта - в том числе благодаря малым и средним производителям, готовым производить и реализовывать продукцию как минимум в пределах своих громад.

Что будет с ценами

Высоцкий отметил, что на стоимость продуктов влияет много факторов: цена электроэнергии, топлива, логистики и общая инфляция. Из-за этого конкретные прогнозы на зиму сделать сложно.

В то же время, по словам министра, не менее 5 млрд долларов валютной выручки рискует недополучить Украина из-за ограничений агроэкспорта.

Ситуация с маслом

12 ноября в Николаевской области в результате попадания российского дрона по одному из предприятий агрохолдинга «Кернел» произошла утечка подсолнечного масла на территории более 3500 кв. м.

Министр пока не прогнозирует дефицита масла. По его словам, этой продукции достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок, который потребляет менее 10% от объемов производства.

Ранее Politeka сообщала, цены на молочные продукты могут взлететь из-за неожиданной зависимости от импорта.