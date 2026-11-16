Территориальный центр комплектования оштрафовал женщину на 34 тысячи гривен за нарушение правил воинского учета на предприятии, однако суд отменил это постановление. Причиной стали грубые процедурные нарушения при привлечении к ответственности.

Воинский учет в Украине и штрафы ТЦК снова стали предметом судебного разбирательства. На этот раз суд отменил постановление о штрафе в 34 тысячи гривен, которое выписали инспектору по кадрам дочернего предприятия телевизионных систем "Квант".

Инспектор отвечала за ведение воинского учета и бронирование работников. После проверки 25 августа 2026 года представители ТЦК и горисполкома зафиксировали пять нарушений требований Порядка №1487. Среди них - отсутствие военнообязанной женщины с медицинским образованием в отдельном списке, несформированные учетные дела и, по версии проверяющих, невыполнение процедуры оповещения работника о вызове в ТЦК.

Уже через два дня должностное лицо территориального центра вынесло постановление о штрафе в размере 34 тысяч гривен по части третьей статьи 210-1 КУоАП.

Почему суд признал постановление незаконным

Кадровый инспектор оспорила взыскание, указав на нарушения при оформлении материалов и рассмотрении административного дела. В переданном ей протоколе не была указана конкретная дата заседания - только время и год. Представители ТЦК утверждали, что сообщили женщине дату устно, а отсутствие записи объяснили технической ошибкой при копировании документа. Однако суд не получил достаточных доказательств того, что работницу действительно надлежащим образом уведомили.

Суд подчеркнул: человек, в отношении которого рассматривается дело об административном правонарушении, должен иметь возможность присутствовать на заседании, давать объяснения и доказательства, заявлять ходатайства и пользоваться правовой помощью. Обязанность подтвердить надлежащее уведомление лежит на органе, который рассматривает дело. Поскольку ТЦК не доказал соблюдение этой процедуры, суд решил, что право женщины на защиту было нарушено.

Южноукраинский городской суд Николаевской области по делу №486/1956/26 удовлетворил иск кадрового инспектора, отменил постановление ТЦК о штрафе и закрыл производство по делу об административном правонарушении. Кроме того, с бюджетных средств ответчика постановили взыскать в пользу истицы 665,60 гривны судебного сбора.

Как оспорить штраф ТЦК

Важный вывод этого дела: суд не выносил отдельного окончательного вывода об отсутствии каждого из пяти нарушений воинского учета, указанных проверяющими. Основанием для отмены стало именно несоблюдение процедуры уведомления о рассмотрении дела. То есть даже при наличии зафиксированных нарушений учета штраф можно отменить, если ТЦК допустил ошибки в оформлении.

Решение еще можно обжаловать в Пятом апелляционном административном суде в течение десяти дней со дня его провозглашения. Для тех, кто получил подобный штраф, главный практический урок - внимательно проверять, указана ли в протоколе конкретная дата и время рассмотрения, и действительно ли вас уведомили надлежащим образом.

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