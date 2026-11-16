Штрафы за превышение скорости в Украине начинаются с превышения более чем на 20 км/ч, а максимальная стандартная сумма составляет 1700 гривен. Рассказываем, за какое превышение сколько придется платить водителям.

Штрафы для водителей в Украине остаются в силе и дальше: за превышение скорости придётся отдать от 340 до 1700 гривен в зависимости от того, насколько сильно водитель превысил разрешённую скорость.

По правилам дорожного движения, штраф за превышение скорости наступает только тогда, когда автомобиль движется быстрее разрешённого более чем на 20 километров в час. Меньшее превышение, в частности на 10 км/ч, штрафом не наказывается.

Сколько платить в зависимости от превышения

Действующий Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает несколько уровней ответственности в зависимости от скорости движения:

превышение на 20-50 км/ч - штраф 340 гривен;

превышение более чем на 50 км/ч - штраф 1700 гривен.

Именно превышение более чем на 50 километров в час и есть тем случаем, когда водителю грозит максимальный штраф в 1700 гривен. Например, это движение со скоростью 110 км/ч в населённом пункте, где разрешено 60 км/ч.

В то же время превышение скорости до 20 км/ч включительно не считается нарушением и не влечёт никаких штрафов. То есть ответственность включается только с отметки более 20 км/ч.

Могут ли штрафы вырасти

В сентябре Верховная Рада провалила законопроект №15348, который предусматривал значительное повышение штрафов за превышение скорости. Документу не хватило одного голоса: его поддержали 225 депутатов при необходимых 226.

По проекту, штраф за превышение более чем на 20 км/ч должен был вырасти до 680 гривен, более чем на 40 км/ч - до 2040 гривен, более чем на 60 км/ч - до 2720 гривен, более чем на 80 км/ч - до 3400 гривен, а за пять и более нарушений в течение года - до 17 000 гривен.

Пока эти изменения не вступили в силу, поэтому водители платят штрафы по действующим, меньшим ставкам.

Как узнать о штрафе и как его обжаловать

Проверить наличие штрафа за превышение скорости можно несколькими способами:

в приложении "Дія" - в разделе о штрафах;

на официальном сайте Министерства внутренних дел;

в сервисах банков, которые показывают административные взыскания.

Если водитель не согласен со штрафом, он имеет право подать жалобу в суд в течение 10 дней с момента получения постановления.

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