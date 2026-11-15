Мужчинам, чьи банковские счета заблокировали из-за неоплаченного штрафа ТЦК, приходится доказывать, что они обновляли военно-учетные данные. Юристы объяснили, какие документы и доказательства помогут снять арест и отменить взыскание.

Розыск в Резерв+ и штрафы ТЦК заставляют мужчин доказывать факт обновления данных уже после того, как банковские счета оказались под арестом. Об этом рассказали в Судебно-юридической газете, разобрав ситуации, когда военнообязанный вовремя обновил сведения, но штраф все равно списали через исполнительную службу.

Механизм работает так: ТЦК выписывает постановление о штрафе за административное правонарушение, связанное с воинским учетом. Если мужчина его не уплачивает в установленный срок, документ передают в государственную исполнительную службу, которая блокирует счета и списывает деньги в принудительном порядке.

Как доказать, что данные обновлены

Главный аргумент в пользу мужчины - подтверждение того, что он обновил военно-учетные данные до момента составления протокола или вынесения постановления. Чаще всего таким доказательством становится выписка из реестра «Оберег» или запись в электронном кабинете призывника.

В приложении «Резерв+» обновленные данные отображаются в личном кабинете с указанием даты и времени операции. Эта запись имеет юридическую силу, поскольку напрямую синхронизирована с единым государственным реестром военнообязанных.

Какие документы собирать

Для обжалования постановления о штрафе и снятия ареста со счетов стоит подготовить:

постановление ТЦК о наложении штрафа;

документ, подтверждающий обновление данных (скриншот из «Резерв+» или выписка из реестра);

постановление исполнительной службы об открытии производства;

заявление об отмене постановления и снятии ареста.

Если обновление происходило через ЦНАП, доказательством служит соответствующая отметка в военно-учетном документе, а также заявление с регистрационным номером. В случае обновления лично в ТЦК мужчина получает отметку с датой в военном билете или временном удостоверении.

Что делать, если счета уже заблокированы

Первый шаг - обжаловать постановление ТЦК. На это дается 10 дней с момента его получения, однако если срок пропущен, можно подать ходатайство о восстановлении срока по уважительной причине. Параллельно стоит обратиться в исполнительную службу с заявлением о приостановлении взыскания.

Обжалование происходит через суд по месту нахождения ТЦК. К исковому заявлению прилагают все собранные доказательства. Суд может отменить постановление, если доказано, что данные были обновлены вовремя, а штраф наложили ошибочно или безосновательно.

Отдельный случай - когда мужчина обновил данные уже после составления протокола, но до вступления постановления в силу. Такое тоже может быть основанием для отмены, ведь нарушение на момент вынесения решения уже было устранено.

Возврат списанных денег

Если деньги уже списали со счета, их можно вернуть через механизм поворота исполнения решения. Для этого после отмены постановления подают заявление в исполнительную службу о возврате средств с указанием суммы и реквизитов.

Как избежать блокировки

Надежнее не доводить до ареста. Данные воинского учета стоит обновлять через «Резерв+» в несколько кликов, а после любого изменения личных сведений - женитьбы, рождения ребенка, смены места жительства или работы - обновлять их в срок до семи дней. Это лишает ТЦК оснований выписывать штраф и блокировать счета.

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Как сообщала Politeka, какие данные нужно обновить в Резерв+, чтобы избежать штрафа.