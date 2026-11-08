За зрив мобілізаційних заходів може загрожувати цілком реальний строк - від 5 до 15 років позбавлення волі. Розповідаємо, які дії суди кваліфікують як злочин і як діяти у разі конфлікту.

Штрафи за порушення військового обліку - це лише початок відповідальності. Втручання в роботу територіальних центрів комплектування або ведення чатів про їхні пересування може обернутися реальним тюремним строком, попередили в Міністерстві оборони України.

ТЦК є структурними підрозділами Збройних сил України, тож їхня законна діяльність під час воєнного стану захищається статтею 114-1 Кримінального кодексу. За будь-який умисний зрив мобілізаційних заходів передбачено суворе покарання.

Які строки загрожують порушникам

Судді розглядають такі справи і призначають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Якщо ж дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, строк збільшується з 8 до 15 років.

Суб'єктом цього злочину може бути будь-яка осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності, зокрема й та, яка сама не підлягає призову, уточнили у відомстві.

Що саме визнають злочином

Під статтю 114-1 КК України підпадають різні дії. Йдеться про умисне блокування службових автомобілів чи входів до приміщень ТЦК, фізичне втручання в роботу представників центрів комплектування, а також поширення даних про місцеперебування службовців з метою ухилення від військового обліку.

Показовим прикладом стала судова практика Верховного Суду щодо адміністратора Telegram-каналу. Чоловік регулярно публікував дані про місця чергування військових, щоб підписники уникали перевірок, і суд визнав ці дії перешкоджанням діяльності ЗСУ.

Для порушення справи правоохоронцям не обов'язково чекати настання тяжких наслідків - самого факту зриву заходів уже достатньо.

Що робити у разі конфлікту з ТЦК

Якщо дії супроводжувалися погрозами, насильством або пошкодженням майна, їх можуть кваліфікувати додатково - зокрема за статтею 342 (опір представникові влади, правоохоронцю чи військовослужбовцю).

У разі незгоди з діями військових або порушення прав громадянам радять не вступати в силові конфлікти, а звертатися до суду, вищого керівництва, омбудсмена чи правоохоронних органів із залученням адвоката.

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