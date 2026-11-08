За жовтень українці перенесли понад 32 тисячі номерів між операторами. Lifecell отримав найбільший чистий приріст абонентів, а Київстар і Vodafone пішли в мінус.

Найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell більше не стримують відтік клієнтів - у жовтні 2026 року українці рекордно активно переносили мобільні номери, а найбільше абонентів втратили саме два великі оператори, чиї тарифи вже сягнули 550 гривень за чотири тижні користування.

За місяць між операторами перейшло 32 084 номери через безкоштовну послугу перенесення MNP, яка дозволяє зберегти свій номер при зміні оператора. Найбільше клієнтів утратила мережа Київстар - 11 880 абонентів пішли до інших операторів. На другому місці за кількістю втрачених клієнтів опинився Vodafone Україна, від якого перейшли 10 713 абонентів.

Найпопулярнішим напрямком для переходу став lifecell - у його мережу перенесли 13 315 номерів. Водночас Vodafone за той самий період отримав 8 863 нових абоненти з інших мереж, а lifecell утратив лише 9 364 номери. Тобто саме lifecell вийшов у чистий плюс на 3 951 абонента, тоді як Київстар і Vodafone за підсумком місяця опинилися в мінусі.

Чому абоненти тікають від великих операторів

Головний чинник, який штовхає людей змінювати оператора, - ціна. Тарифи Київстару й Vodafone вирівнялися на позначці 550 гривень за чотири тижні користування. Для багатьох українців це критично дорого, тож вони шукають дешевші пакети з подібним набором послуг і переносять свій номер туди, де платити вигідніше.

При цьому номер при переході повністю зберігається - змінюється лише оператор, який тебе обслуговує. Люди продовжують користуватися тією самою SIM-карткою зі своїм номером, але платять уже за тарифом нового оператора, зберігаючи доступ до дзвінків, SMS та мобільного інтернету.

Скільки зараз платять абоненти

У жовтні вартість пакетів у великих операторів досягла 550 гривень на місяць. Це змусило понад 22 тисячі абонентів шукати альтернативу. Lifecell натомість запропонував вигідніші умови, завдяки чому й забрав найбільше нових клієнтів - понад 13 тисяч номерів за один місяць.

Для абонента це означає реальну економію: перейшовши до оператора з дешевшим тарифом, можна платити менше за той самий обсяг хвилин, гігабайтів і SMS. Різниця в ціні між найдорожчим і найдешевшим пакетом у межах одного набору послуг може сягати сотень гривень на місяць.

Як перенести номер безкоштовно

Перенесення номера через MNP для абонента безкоштовне. Щоб перейти до іншого оператора зі своїм номером, потрібно зробити кілька кроків: звернутися до нового оператора з паспортом і номером, подати заявку на перенесення, отримати нову SIM-картку, а після підтвердження переходу за кілька днів почати користуватися нею.

Під час перенесення номер залишається активним, тож ви не втрачаєте зв'язок ані на день. Важливо лише перевірити, що старий тариф використаний і на рахунку немає боргу, а сам номер не заблокований за борги перед попереднім оператором. Сама послуга доступна у відділеннях операторів або через застосунок "Дія".

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