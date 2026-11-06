Миколаївський апеляційний суд залишив у силі рішення, яким ПриватБанк має відновити гроші, виведені шахраями під виглядом працівника Київстару. Судді пояснили, за яких умов банк, а не клієнт, несе відповідальність за втрачені кошти.

Миколаївський апеляційний суд 27 жовтня залишив без змін рішення, яким АТ КБ «ПриватБанк» зобов'язали відновити 11 055 гривень на рахунку чоловіка. Кошти з його картки вивели зловмисники, які представилися працівником «Київстару», ще у квітні 2022 року. Суд визнав: банк не довів провину клієнта, а посилання на начебто закритий рахунок відхилив.

Як зазначено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, 4 квітня 2022 року чоловікові зателефонував невідомий, який назвався співробітником оператора, і повідомив про нібито пошкоджені інтернет-кабелі в будинку. Щоб «відновити зв'язок», абонент продиктував код, який надійшов у SMS.

Як саме шахраї вивели гроші

Одразу після дзвінка мобільний зв'язок на телефоні чоловіка зник і був відсутній наступного дня. Уже 6 квітня він дізнався від персонального банківського консультанта про списання коштів. За встановленими судом обставинами, гроші перевели на карткові рахунки в АТ «Райффайзен Банк» на імена двох осіб з Кривого Рогу, а зняли через банкомат цього міста.

Списання 11 055 гривень відбулося в ніч на 5 квітня 2022 року о 01:53:38, уже після того, як SIM-карту перевели на eSIM на інший пристрій з ручним введенням номера картки та CVV-коду. Того ж дня, 7 квітня, за заявою дружини постраждалого поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайське заволодіння чужим майном.

Чому банк намагався скасувати рішення

ПриватБанк подав апеляційну скаргу, вимагаючи або закрити провадження, або повністю відмовити в позові. Банк наполягав на кількох аргументах: клієнт мав технічну можливість зателефонувати в банк чи заблокувати рахунок через застосунок, але звернувся лише через добу, проявивши грубу необережність. Крім того, банк стверджував, що змінити пароль до Приват24 без таємного PIN-коду неможливо, отже, клієнт сам розкрив конфіденційні дані.

Також банк заявив, що картковий рахунок на момент подання позову вже був закритий клієнтом, тому вимога відновити стан рахунку є неефективним способом захисту. Але апеляційний суд відхилив ці доводи, зазначивши, що в матеріалах справи немає доказів того, коли, ким і на яких підставах рахунок могли закрити.

Чому суд визнав винним банк, а не клієнта

Суд спирався на усталене правило: до моменту належного повідомлення користувача про операцію ризик збитків несе банк. У цій справі виявилося, що мобільний зв'язок у чоловіка зник о 18:05 4 квітня, а повідомлення від ПриватБанку надійшло на вже замінену зловмисниками SIM-карту о 18:05:02 того самого дня. Тобто банк фактично не повідомив власника рахунку про операцію належним чином.

Суд також зазначив, що банк не надав доказів передання клієнтом банківських даних саме через SMS чи Приват24, а отже, не довів, що саме дії чоловіка призвели до втрати контролю над коштами.

Що вирішив апеляційний суд

Колегія суддів у підсумку залишила апеляційну скаргу «ПриватБанку» без задоволення і підтвердила рішення Заводського районного суду Миколаєва від 21 липня 2026 року. Банк має відновити залишок коштів на картковому рахунку чоловіка до стану, що існував перед несанкціонованою операцією 5 квітня 2022 року. Із банку також стягнули 5 000 гривень витрат на юридичну допомогу на користь чоловіка та 1 331,20 гривні судового збору на користь держави.

Постанова набрала законної сили з дня ухвалення, проте може бути оскаржена у касаційному порядку у Верховному Суді протягом тридцяти днів.

Що робити, якщо з картки списали гроші шахраї

Ця справа - важливий прецедент для всіх власників карток. Якщо ви помітили несанкціоноване списання, дійте так: негайно зателефонуйте на гарячу лінію банку та заблокуйте картку, збережіть усі SMS-повідомлення і виписки як докази, а потім одразу подайте письмову заяву до банку. Якщо банк відмовляє у поверненні - зверніться до поліції із заявою про шахрайство (ст. 190 КК України) і надалі до суду з позовом про відновлення коштів. Ключове у таких спорах: банк повинен довести, що саме клієнт розкрив конфіденційні дані, інакше відповідальність за втрату несе сам банк.