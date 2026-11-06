Станом на 5 листопада ціни на курятину в Україні змінюються по-різному залежно від виду м'яса: філе майже не подорожчало, стегно й гомілка подешевшали, а ціла тушка трохи додала в ціні.

Ціни на продукти в Україні продовжують змінюватися чи не щодня, і курятина не стала винятком. Станом на 5 листопада 2026 року вартість різних частин курячої тушки демонструє протилежну динаміку: одні позиції подешевшали, інші - навпаки додали в ціні.

Як пише видання Delo з посиланням на дані «Мінфіну», середні роздрібні ціни на основні види курятини на 5 листопада становлять:

куряче філе - 239 грн/кг;

стегно - 127,67 грн/кг;

гомілка - 96,50 грн/кг;

ціла тушка - 117,50 грн/кг.

Найдорожчим лишається куряче філе - у середньому 239 грн за кілограм. Це майже вдвічі дорожче за гомілку, середня вартість якої становить 96,50 грн/кг. За місяць філе подорожчало на 6,78 грн: у жовтні воно в середньому коштувало 239,03 грн/кг проти 232,25 грн/кг у вересні. Щоправда, наприкінці жовтня ціна падала - якщо 1 жовтня кілограм філе коштував 247,67 грн, то 31 жовтня вже 222,33 грн. Уже 2 листопада вартість знову підскочила до 239 грн/кг.

Куряче стегно в жовтні в середньому коштувало 147,02 грн/кг проти 140,08 грн/кг у вересні. Протягом місяця ціна коливалася: на початку жовтня вона становила 147,33 грн/кг, а наприкінці знизилася до 134 грн/кг. У листопаді середня ціна вже трималася на рівні 134 грн/кг. Гомілка у жовтні в середньому коштувала 101,48 грн/кг проти 103,33 грн/кг у вересні, тобто подешевшала на 1,85 грн/кг за місяць. На початку листопада її середня ціна становила 101,50 грн/кг.

Куряча тушка, навпаки, подорожчала: середня ціна зросла зі 112,29 грн/кг у вересні до 114,25 грн/кг у жовтні. Наприкінці жовтня вона сягнула 117,50 грн/кг і на цьому рівні лишилася в листопаді. Індекс споживчих цін на курятину в жовтні становив 110,52%, що відповідає зростанню середніх цін на 10,52% порівняно з вереснем.

Скільки коштує курятина в супермаркетах

У магазинах ціни відрізняються залежно від торговельної мережі. В АТБ куряче філе коштує 264,89 грн/кг, а стегно - 178,45 грн/кг. У «Сільпо» філе продають по 229 грн/кг, стегно - по 154,90 грн/кг, гомілку - по 79,90 грн/кг. У Novus філе - 229 грн/кг, а стегно й гомілка - по 109 грн/кг.

Чому ціни можуть зрости

Попри здешевлення окремих позицій, ринок готується до нового подорожчання. Ракетні удари по розподільчих центрах торговельних мереж зруйнували систему постачання, яка роками забезпечувала магазини. Тепер ритейл вимагає від виробників м'яса птиці та яєць перебудувати логістику й доставляти продукцію безпосередньо до супермаркетів, а також пропонує перекласти на постачальників до 100% ризиків втрати товару через війну.

Виконавчий директор Асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко в коментарі Delo заявив, що виробники м'яса птиці та яєць оцінюють можливе зростання собівартості продукції на 10-15% через необхідність прямої доставки до магазинів. Це, за його словами, може призвести до подорожчання продукції, скорочення асортименту та послаблення конкуренції на ринку.

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