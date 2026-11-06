Пенсіонери з боргами за газ ризикують залишитися без субсидії на опалювальний сезон. Допомогу призначать лише після погашення заборгованості та за наявності офіційної довідки від Нафтогазу.

Субсидія на комуналку для пенсіонерів в опалювальний сезон може бути недоступною тим, хто має прострочені платежі за газ. Як пояснюють у компанії, просто погасити борг замало - потрібно ще й отримати документальне підтвердження, що заборгованості більше немає.

Йдеться про довідку від газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Без неї заявникам можуть законно відмовити в призначенні субсидії на опалення, навіть попри холодний сезон. Альтернатива - оформити реструктуризацію боргу з розстроченням виплат.

Які документи потрібні пенсіонеру для субсидії

Літні громадяни, які не мають права на пільги, можуть оформити житлову субсидію. Для цього потрібно зібрати базовий пакет документів і звернутися до відділення Пенсійного фонду України (ПФУ).

До основних документів входять: заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, паспорт або ID-картка, ідентифікаційний код, номер банківського рахунку у форматі IBAN. Якщо пенсіонер проживає в чужому житлі - знадобиться договір оренди.

Якщо за адресою зареєстровані люди, які фактично там не живуть, потрібно додатково подати документи, що це підтверджують: довідку з місця навчання чи роботи в іншому місті, довідку ЖЕК/ОСББ або акт обстеження.

Як розраховують суму допомоги

Розмір субсидії залежить від доходу домогосподарства. Для літніх людей при розрахунку допомоги з початку опалювального сезону - тобто з жовтня - враховують: нараховану пенсію за серпень (для непрацюючих), зарплату (якщо пенсіонер працює), а також будь-які інші доходи - здачу майна чи землі в оренду, дивіденди та частину соціальних виплат.

Як отримати довідку про відсутність боргу перед Нафтогазом

Найшвидший спосіб - через особистий кабінет на сайті Нафтогазу. Для цього треба увійти, ввівши логін і пароль, перейти в розділ «Онлайн-послуги», знайти в списку документ «Довідка про стан рахунку» та натиснути «Сформувати». Готову довідку можна завантажити або надіслати на електронну пошту.

Також оформити документ можна в терміналах самообслуговування Ощадбанку, ПриватБанку, EasyPay та City24 або звернувшись у центр обслуговування клієнтів чи відділення Нафтогазу.

Раніше Politeka повідомляла, про що треба повідомити ПФУ пенсіонерам, щоб не втратити гроші.