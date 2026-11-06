Українці можуть самостійно перевірити, чи призначена їм пенсія та в якому розмірі її нараховують, через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок або у відділенні.

Нарахування пенсій у ПФУ можна тепер контролювати самостійно - українцям не обов'язково чекати на повідомлення від держави. Перевірити, чи призначили виплату та скільки саме нарахували, реально за кілька хвилин онлайн або під час особистого візиту до відділення.

Пенсійний фонд розділяє два поняття: призначення і нарахування. Призначення - це офіційне рішення фонду про надання людині права на виплати. Нарахування - це вже щомісячний розрахунок конкретної суми, яку отримає пенсіонер. Саме тому спосіб перевірки залежить від того, що саме цікавить людину.

Як перевірити призначення пенсії онлайн

Найзручніше звірити дані через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для входу потрібна авторизація за допомогою кваліфікованого електронного підпису, "Дія.Підпису" або BankID - наприклад через Приват24 чи monobank. Далі слід відкрити розділ "Моя пенсія".

У цьому розділі видно, чи призначена виплата, з якої дати вона діє, її розмір і повну історію змін. Щоб перевірити, чи нарахована пенсія за конкретний місяць, потрібно переглянути останнє нарахування. Там само доступна відомість про виплату, яка показує, чи перерахували вже гроші на банківський рахунок або через пошту.

Ті самі функції дублює офіційний мобільний застосунок Пенсійного фонду. Є і телефонний варіант - можна зателефонувати в місцеве управління фонду, де оператор надасть інформацію після підтвердження особи.

Як перевірити пенсію офлайн

Для тих, хто не користується електронними сервісами, лишається офлайн-спосіб: звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду з паспортом і реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП). Спеціаліст допоможе звірити всі дані щодо призначення та нарахування виплати.

Що робити, якщо пенсію призначили, а гроші не надходять

Найчастіша причина такої ситуації - розбіжність між даними у фонді та реальною ситуацією людини: зміна банку, адреси або помилка в документах. Якщо пенсіонер змінив картку, самого відкриття нового рахунку недостатньо. Треба офіційно передати фонду номер IBAN через особистий кабінет або сервісний центр, інакше виплати й надалі надходитимуть на старий рахунок.

У Пенсійному фонді радять не чекати, поки проблему виявлять автоматично, а самостійно регулярно перевіряти свій електронний кабінет - особливо після зміни банку чи адреси. Це допоможе вчасно помітити помилки в документах і уникнути затримок із виплатою.

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